Хуснуллин пообещал, что в России больше не будет нелегальной миграции

Россия наладит с Таджикистаном сотрудничество для отслеживания нелегалов, пообещал Хуснуллин. Душанбе в то же время недоволен изменениями в российской миграционной политике

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В России больше не будет нелегальной миграции, это следует четко понимать, заявил после заседания российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство.

«Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»).

Обеим странам предстоит «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран», чтобы понимать, «кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», добавил вице-премьер. Он заключил, что все остающиеся нерешенные вопросы будут урегулированы.



Таджикский премьер Кохир Расулзода, возглавлявший делегацию, в свою очередь, заявил о «тенденции повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России». С его слов, все чаще гражданам Таджикистана отказывают во въезде или депортируют их из России, причем происходит это под «широкой и расплывчатой формулировкой «обеспечение безопасности».

«На въезде на границах России часами и даже днями задерживаются наши граждане — среди них члены официальных делегаций, студенты, люди преклонного возраста и дети», — пояснил Расулзода.

В то же время, продолжил он, российские компании все чаще запрашивают рабочих-мигрантов из Таджикистана, только что с этой целью республику посетила крупная делегация из Татарстана. Он призвал к эффективным решениям в сфере миграции, которые помогут обеим странам укрепить взаимопонимание и получить экономическую выгоду.

В апреле МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и выразил обеспокоенность по поводу случаев отказа гражданам республики во въезде в Россию. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ сообщила, что тщательные проверки на границах России носят временный характер и проводятся независимо от национальности приезжих. Она пояснила, что «в порядке активизации мер по профилактике терроризма» российские пограничники тщательнее досматривают иностранцев, которые въезжают на территорию страны.

Ужесточение миграционной политики начали обсуждать весной 2024 года, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в котором погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Исполнителями теракта были граждане Таджикистана.

В начале октября в Госдуму внесли пять миграционных законопроектов, которые планируется принять до декабря. Проектами предлагается признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением; ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.

Хуснуллин еще в 2021 году отмечал неизбежность привлечения рабочей силы из-за рубежа, пока в России сохраняется низкая производительность труда. «Нравится это кому-то или не нравится, уж надо откровенно сказать: мигрант раньше работал на стройке 12 часов за 30–40 тыс. руб. (максимум — 50 тыс. руб.). Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тыс. руб., а мигранты готовы», — пояснял он. В то же время вице-премьер называл себя «первым борцом» с нелегальными мигрантами.