Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию снизился на 16% с начала года

Снижение потока трудовых мигрантов из Таджикистана происходит на фоне «текущей ситуации и внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации», отметили в Минтруде республики

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию за первые шесть месяцев 2024 года сократился на 16%, составив около 392 тыс. человек (за аналогичный период 2023 года — 467 тыс. человек), сообщает пресс-служба Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана.

Из общего числа выехавших в Россию за первые полгода этого года — 314 тыс. мужчин и 79 тыс. женщин, что соответственно на 17% и 12% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число возвратившихся трудовых мигрантов за этот период составило 324 тыс. человек (в 2023 году ­— 316 тыс. человек).

В министерстве подчеркнули, что отток мигрантов продолжается на фоне «текущей ситуации и внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации». «В соответствии с поручениями правительства страны, министерство на постоянной основе проводит разъяснительные работы среди населения, особенно среди тех, кто уезжает в трудовую миграцию, обращая особое внимание на соблюдение обязательных законодательных норм страны пребывания и знание языка», — отметили в Минтруде.

Также в министерстве отчитались, что 28 мая текущего года в Душанбе прошел второй этап переговоров между Таджикистаном и Россией по комплексу миграционных вопросов, в котором приняли участие руководители соответствующих министерств и ведомств обеих сторон. «Основной вопрос — создание условий для безопасной, легальной и упорядоченной миграции граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации, соблюдение законодательства, знание языка и направление граждан в порядке оргнабора. Другим немаловажным вопросом был вопрос о переносе довыездных процедур в Республике Таджикистан», — рассказали в пресс-службе.

Ужесточение миграционной политики происходит в России с весны, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

Согласно подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне.

Также с начала 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, отчитывалось МВД. «Предпринимаемые МВД России меры позволили закрепить тенденцию снижения числа преступлений со стороны иностранных граждан. Этот показатель по итогам шести месяцев текущего года уменьшился на 6,4%. Сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 18%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 8,5%, грабежей — на 30%, разбоев — почти на 10%», — говорилось в сообщении министерства.

Вместе с тем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в середине июля говорил, что за первое полугодие 2024 года число преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами, возросло на 55%. По его словам, на 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей.

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Спустя четыре дня Дума приняла закон о новом режиме высылки для мигрантов, позднее норму одобрил Совфед. В конце месяца нижняя палата также приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.