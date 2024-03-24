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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Кадыров пообещал короткий разговор «лжепатриотам», призывающим к фашизму

Кадыров: отдельные лжепатриоты на фоне теракта призывают к методам фашизма
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Кадыров призвал не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку» на фоне теракта в Москве. Он напомнил о законе тем, кто будет подстрекать к этническим чисткам. Задержаны 11 подозреваемых
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Враги пронимают попытки расшатать ситуацию изнутри, используя национальный вопрос на фоне теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам», — написал Кадыров.

По его мнению, ничего не мешает «успешно побороться» с националистическими проявлениями внутри страны. С подстрекателями к этническим чисткам «разговор будет короткий в рамках железного закона», пообещал глава Чечни. Он призвал к благоразумию и объективности, оставаться для страны «полезными гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками» спецслужб Запада, а также не допустить «гражданского преследования по национальному или религиозному признаку».

«Всем терпения и мира. И пусть восторжествует справедливость!», — резюмировал Кадыров.

В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Здание загорелось, над зрительным залом рухнула крыша. Погибли 133 человека, 140 пострадали.

Как сообщили в ФСБ, сотрудники спецслужб задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Последних задержали в Брянской области, они пытались перейти границу с Украиной, где у них, по утверждению ведомства, были контакты. Власти Украины заявляли о своей непричастности к теракту.

Подозреваемые передвигались на машине Renault, в которой нашли оружие и паспорта граждан Таджикистана, уточнял депутат Госдумы Александр Хинштейн, рассказывая подробности задержания. Душанбе сообщил о контакте с Москвой по этому вопросу.

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Рамзан Кадыров Чечня Крокус Сити Холл фашизм
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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