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Общество ,  
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СК заявил о почти трехкратном росте числа преступлений нелегалов в России

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

За 8 месяцев 2024 года мигранты совершили более 26 тысяч преступлений, при этом почти втрое выросло число преступлений «нелегалов»: с 2 880 до 8 059. Такие цифры прозвучали на совещании Следственного комитата во главе с Александром Бастрыкиным, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2024 года число преступлений, совершенных трудовыми мигрантами возросло с 5 868 до 9 708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад, с 7 до 11 тыс. При этом количество тяжких деяний возросло на 12%.

С начала 2024 года было совершено 73 преступления экстремистской направленности, что на 14 больше, чем годом ранее.

«Многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями. Кроме того, нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам и ветеранам спецоперации, сотрудникам правоохранительных структур», — говорится в сообщении.

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Фото:alternative_help / Telegram

В феврале 2024 года директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК сообщила, что на долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений в России: в 2022 году оно составило около 2% от совокупного количества.

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс. (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений), в том числе в Москве — 7,68 тыс. и в Московской области — 5,52 тыс.», — сказала она.

В начале июля глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам семи месяцев 2024 года количество совершенных мигрантами преступлений уменьшилось на 5%, а число преступников из числа иностранцев сократилось на 3,1%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, в 2024 году, к июлю, по словам Колокольцева, сократилось почти на 8%.

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Следственный комитет Александр Бастрыкин мигранты преступления
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Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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