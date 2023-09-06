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Кремль заявил о настороженности из-за учений США и Армении

Дмитрий Песков: учения Армении и США вызывают настороженность России
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кремль будет глубоко анализировать планы США и Армении провести военные учения на армянской территории и отслеживать ситуацию, заявил представитель президента Дмитрий Песков во время брифинга, передает «Радио Маяк».

«Безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации», — добавил он.

Учения Eagle Partner 2023 при участии американской армии пройдут с 11 по 20 сентября, планируется отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», а также повысить готовность армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Материал дополняется.


 

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Армения США военные учения ОДКБ