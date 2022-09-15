В ОДКБ призвали «не забегать вперед» с отправкой войск в Армению

Армения попросила от ОДКБ военной помощи из-за эскалации с Азербайджаном, там сочли, что в ближайшем будущем об этом речи идти не будет, призвав к дипломатии. Ереван обвиняет Баку в обстрелах городов, Баку Ереван — в диверсиях

Варденис. Последствия обстрела (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не рассматривает возможность отправки военнослужащих в Армению из-за эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

«Давайте не будем забегать вперед. <...> О применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — сказал он.

Сидоров добавил, что 13 сентября в Москве и Ереване призвали к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, 15 сентября в Армению отправится миссия ОДКБ, чтобы «разобраться на месте, еще раз проанализировать ситуацию». По его словам, участники миссии предложат Совету организации пути урегулирования ситуации, «чтобы главы государств приняли решение». «Но сейчас говорить [о каких-то решениях] рано», — подчеркнул глава штаба ОДКБ.

Новый виток конфликта Армении и Азербайджана продолжается с ночи с 12 на 13 сентября. Власти Армении обвинили азербайджанские войска в начале боев на границе с применением артиллерии, минометов и беспилотников, под удары попали несколько населенных пунктов, находящихся на международно признанной территории самой Армении, которые не относятся к Нагорному Карабаху — принадлежность этого региона оспаривают в Ереване и Баку.

При этом власти Азербайджана настаивают, что действия военных стали ответом на «широкомасштабную провокацию» со стороны Армении, чьи военнослужащие ночью заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск и обстреляли ряд позиций, в ходе чего погибли 50 человек.

Бои продолжились 14 сентября, заявили армянские власти. По их данным, азербайджанские силы возобновили утром наступление в направлении города Джермук и села Верин Шоржи. Ночь на 15 сентября прошла без происшествий, рассказали позднее в Ереване — «с 20:00 стрельба практически прекратилась по всем направлениям».

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Потери Армении достигли 105 человек, власти обратились за помощью к России, Совбезу ООН и ОДКБ. Премьер Никол Пашинян подчеркивал, что республика просила у ОДКБ в том числе военную помощь, чтобы восстановить территориальную целостность и обеспечить вывод азербайджанских войск. Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 71 своего солдата в результате эскалации на армянской границе.



