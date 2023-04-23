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Азербайджан назвал законным решением установку КПП в Лачинском коридоре

МИД Азербайджана: решение установить КПП в Лачинском коридоре законно
23 апреля на дороге из Армении в Карабах — Лачинском коридоре — появился азербайджанский КПП. Ереван назвал это нарушением договоренностей, Баку настаивает, что Армения признала суверенитет Азербайджана и КПП установили законно
Указатель на Нагорный Карабах (арм.&nbsp;Арцах)
Указатель на Нагорный Карабах (арм. Арцах) (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Установка азербайджанского контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре, который соединяет Армению и Нагорный Карабах, является «законным решением» и соответствует нормам международного права, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Армянская сторона заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в результате встреч в Праге и Сочи [по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе], на которые она часто ссылается. Исходя из этого, Армения должна принять и уважать право Азербайджана контролировать въезд и выезд на свою территорию», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что согласно достигнутым ранее договоренностям именно Азербайджан обеспечивает безопасность в Лачинском коридоре.

Как отметил МИД страны, решение об установке КПП ускорили действия Армении, в частности, переброска колонны военной техники и строительство военной инфраструктуры вблизи границы.

Заявление Еревана по данному вопросу Баку посчитал «попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана» и отверг обвинения в том, что установка КПП направлена на «этническую чистку».

Армения 23 апреля в своем заявлении назвала установку КПП «грубым нарушением одного из основополагающих положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, направленным на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и изгнания армян из Нагорного Карабаха». Ереван обратился к Москве с просьбой выполнять обязательства относительно разрешения конфликта.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. С декабря она заблокирована, как утверждает Баку, экологическими активистами, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов». Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
КПП Лачинский коридор Азербайджан Армения
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