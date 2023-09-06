Армения проведет учения с США
В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023, объявило Минобороны республики. В рамках учений будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».
Другой целью учений министерство назвало повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Премьер страны Никол Пашинян ранее на этой неделе в интервью заявил, что Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности.
«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — сказал он.
Материал дополняется.