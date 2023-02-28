Лавров оставил «на совести» Пашиняна слова об угрозе от военных России

Лавров оставил «на совести» Пашиняна слова об угрозе для Армении от военных России

Пашинян ранее заявил, что Баку говорит Западу о возможной угрозе со стороны Москвы и Еревана и потому действует превентивно. В этой связи премьер задался вопросом, гарантирует ли присутствие российских военных безопасность Армении

Сергей Лавров (Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости)

Глава российского МИДа Сергей Лавров отказался комментировать слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что присутствие в Армении российских войск создает угрозы для страны. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает портал Minval.

«Заявления процитированного вами руководителя Армении [Никола Пашиняна] я оставляю полностью на его совести», — сказал Лавров.

Пашинян выступил с таким заявлением в середине января. Он указал, что Азербайджан обосновывает свои «агрессивные действия» против Армении тем, что Ереван и Москва якобы готовятся к агрессии против Баку, что вынуждает действовать превентивно. Премьер Армении назвал такие суждения абсурдными, но отметил, что на фоне конфликта на Украине к такому тезису проявляют внимание на Западе.

«Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и наоборот — создает угрозы безопасности Армении», — подчеркнул Пашинян.

В Армении, в Гюмри, находится 102-я российская военная база, кроме того, в непризнанной республике Нагорный Карабах дислоцирован российский миротворческий контингент.

В декабре 2022 года, когда азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор — дорогу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению, Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств. По договору от 2020 года, согласно которому миротворцы находятся в регионе, они должны обеспечивать беспрепятственное передвижение по коридору.

Кремль в ответ на это заявил, что миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия. На конец февраля коридор остается заблокированным.