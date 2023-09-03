branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
В Турции упал метеорит Общество, 01:25
Польша обвинила Минск в провокации из-за заявления о нарушении границы Политика, 01:09
В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев Политика, 00:46
Рублев вышел в четвертый круг US Open Спорт, 00:18
Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа Политика, 00:12
На МКАД произошла разгерметизация емкости с пропаном на заправке Общество, 00:06
«Меня убили бы за это». «Челси» побил рекорд по тратам на трансферы Спорт, 00:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Шольц получил травму во время занятий спортом Политика, 02 сен, 23:34
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 02 сен, 23:11
Арестованный бизнесмен Коломойский не будет вносить залог Политика, 02 сен, 22:58
Минобороны рассказало о порядке предоставления отпусков мобилизованным Политика, 02 сен, 22:51
Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом Политика, 02 сен, 22:29
Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим Технологии и медиа, 02 сен, 22:23
«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил серию без побед в РПЛ Спорт, 02 сен, 22:02
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Премьер Армении Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Пашинян вновь заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор; говоря о ситуации в регионе, он допустил, что «однажды мы проснемся и увидим, что России здесь нет». Москва отвергала обвинения в адрес миротворцев
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Россия, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона, сказал в интервью La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, российские партнеры говорят, что западные страны подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона». «Но <...> наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал армянский премьер (цитата по Armenpress).

Пашинян отметил, что «есть процессы», которые приводят к мысли, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Как заявил армянский премьер, российские миротворцы в непризнанном Нагорном Карабахе, согласно договоренностям Москвы, Еревана и Баку, заключенным после окончания боевых действий в 2020-м, должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. «Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал он.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Шестикилометровая трасса — единственная дорога из Карабаха в Армению. В декабре 2022 года неизвестные, представившиеся экоактивистами из Азербайджана, заблокировали дорогу. Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств. Пашинян раскритиковал российскую миротворческую миссию за невыполнение взятых на себя обязательств. Россия отвергла обвинения; в МИДе заявляли, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», Москва работает над улучшением ситуации.

В апреле 2023 года люди, представившиеся активистами, сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокированным. Тогда же появился азербайджанский КПП, что Армения сочла «грубым нарушением» договоренностей. В Азербайджане установку пункта назвали законным решением.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Сотрудники засиживаются допоздна: как избавиться от порочной практики

Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре. Обеспечить свободу передвижения по нему призывал и Международный суд ООН.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял в начале августа, что Лачинский коридор не заблокирован. Однако после этого в Армении сообщали о нехватке воды в Нагорном Карабахе из-за блокировки.
 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Никол Пашинян Нагорный Карабах миротворцы Лачинский коридор Азербайджан Армения
Материалы по теме
Главы МИД России и Азербайджана обсудили Карабах и Лачинский коридор
Политика
Глава Нагорного Карабаха сообщил об отставке и объявил о переменах
Политика
Армения сообщила об удвоении смертности в Нагорном Карабахе с начала года
Политика