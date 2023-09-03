Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Пашинян вновь заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор; говоря о ситуации в регионе, он допустил, что «однажды мы проснемся и увидим, что России здесь нет». Москва отвергала обвинения в адрес миротворцев

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Россия, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона, сказал в интервью La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, российские партнеры говорят, что западные страны подталкивают правительство Армении «к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона». «Но <...> наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», — сказал армянский премьер (цитата по Armenpress).

Пашинян отметил, что «есть процессы», которые приводят к мысли, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Как заявил армянский премьер, российские миротворцы в непризнанном Нагорном Карабахе, согласно договоренностям Москвы, Еревана и Баку, заключенным после окончания боевых действий в 2020-м, должны контролировать Лачинский коридор, но по факту этого не происходит. «Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал он.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Шестикилометровая трасса — единственная дорога из Карабаха в Армению. В декабре 2022 года неизвестные, представившиеся экоактивистами из Азербайджана, заблокировали дорогу. Ереван настаивает, что блокировка мешает подаче в Нагорный Карабах газа и электроэнергии, поставкам в регион продуктов и лекарств. Пашинян раскритиковал российскую миротворческую миссию за невыполнение взятых на себя обязательств. Россия отвергла обвинения; в МИДе заявляли, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», Москва работает над улучшением ситуации.

В апреле 2023 года люди, представившиеся активистами, сообщили, что прекращают свою акцию, но власти Армении утверждали, что коридор так и остался заблокированным. Тогда же появился азербайджанский КПП, что Армения сочла «грубым нарушением» договоренностей. В Азербайджане установку пункта назвали законным решением.

Россия в июне в очередной раз потребовала от Азербайджана разблокировать движение в Лачинском коридоре. Обеспечить свободу передвижения по нему призывал и Международный суд ООН.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял в начале августа, что Лачинский коридор не заблокирован. Однако после этого в Армении сообщали о нехватке воды в Нагорном Карабахе из-за блокировки.

