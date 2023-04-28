«Активисты» объявили о прекращении акции в Лачинском коридоре из-за КПП

Лачинский коридор (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Группа людей из Азербайджана, которая представилась «экоактивистами» и «волонтерами» и заблокировала Лачинский коридор, пообещала прекратить акцию на дороге, передает Trend.az со ссылкой на заявление представителей этой группы.

«Мы, экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения к нам представителей государства, мы приняли решение временно прекратить нашу акцию с 18:00 28 апреля», — говорится в заявлении.

Лачинский коридор — единственная дорога из Армении в Нагорный Карабах. Представившиеся активистами люди блокировали трассу 138 дней. В конце прошлой недели Госпогранслужба Азербайждана установила КПП в начале дороги Лачин — Ханкенди.

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