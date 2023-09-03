Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности

Ереван почти на 100% полагался на Москву, но сегодня «сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении», сказал Пашинян. Путин признавал нехватку современного оружия

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Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности, республика уже «вкусила горькие плоды» этой ошибки, заявил армянcкий премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

Сейчас Ереван занимается диверсификацией своей безопасности, так как когда настает момент для обеспечения безопасности Армении, «выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может» этого сделать.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», — сказал Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Армения вместе с Россией входит в состав ОДКБ, ее устав предполагает совместные действия в случае угрозы безопасности, в том числе — коллективную оборону. После столкновений между азербайджанской и армянской армиями в прошлом сентябре Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но та выступила против решения проблемы силовым путем. Армения была вынуждена принять условия Азербайджана.

После этого Армения стала отдаляться от ОДКБ: республика отказалась в январе проводить на своей территории учения «Нерушимое братство-2023» и не стала в ноябре подписывать совместную декларацию организации, так как документ не содержал оценки «агрессии» Азербайджана. Пашинян не исключал, что республика вовсе покинет ОДКБ, если зафиксирует, что организация покинула Армению. Премьер отмечал, что Ереван — не союзник при военной операции на Украине, а Армения соблюдает правила международных санкций против России.

МИД России заверял, что «использует инструменты для успокоения ситуации» в Карабахе и «рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у нашей страны». Представитель ведомства Мария Захарова призвала Пашиняна «понимать всю опасность манипулирования словами». Премьер Армении отказал ей в праве комментировать свои слова: «Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю».

Президент Владимир Путин в июне признал, что России не хватает современного вооружения. Но промышленность развивается быстрыми темпами, продолжил он, выразив уверенность, что «все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены».