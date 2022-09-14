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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

Пашинян заявил о 105 погибших и об обращении к ОДКБ за военной помощью

Армения обратилась к ОДКБ с просьбой в том числе о военной помощи, заявил Пашинян. Организация направит в страну свою миссию. Баку утверждает, что конфликт обострился из-за «провокации» Еревана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters)

Потери Армении в столкновениях с Азербайджаном составили 105 человек, заявил премьер страны Никол Пашинян, выступая в парламенте, передает издание «Новости Армении».

Он также объяснил, что правительство обратилось к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на основании ст. 4 этого договора. В ней говорится о том, что в случае нападения на одну из стран договора другие участники по просьбе этого государства «незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

«Мы обращались, мы просили о помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении», — сказал Пашинян (цитата по Aysor).

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжается с ночи с 12 на 13 сентября. Как заявил Ереван, Баку начал бои на границе с использованием артиллерии, минометов и беспилотников. Под удар попал ряд населенных пунктов, находящихся на территории самой Армении и не имеющих отношения к Нагорному Карабаху, о принадлежности которого спорят две страны.

Азербайджан заявил, что в результате боевых действий в ночь с 12 на 13 сентября погибли 50 азербайджанских военных, в том числе восемь пограничников. Как утверждает Баку, его действия были ответом на «широкомасштабную провокацию» со стороны Армении. По версии военного ведомства Азербайджана, армянские военные ночью заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск и обстреляли несколько их позиций.

На фоне эскалации Армения обратилась к Москве, Организации Договора о коллективной безопасности и Совету Безопасности ООН. ОДКБ направит в страну свою миссию.

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