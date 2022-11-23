Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Отказ связан с отсутствием со стороны организации политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении — речь о трех эпизодах применения вооруженных сил Баку с мая 2021 года, заявил Пашинян

Никол Пашинян во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ), сообщается на сайте премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — сказал он во время заседания.

Причиной, по которой Ереван решил не подписывать документ, по словам Пашиняна, является отсутствие со стороны ОДКБ политической оценки по поводу «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. Речь идет об инцидентах на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 года и 13 сентября 2022 года, указал армянский премьер, в результате чего Азербайджан «оккупировал» около 140 кв. км. армянской территории.

«Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года», — подчеркнул Пашинян.

Азербайджан не является страной-членом ОДКБ, поэтому его президент Ильхам Алиев не присутствовал на саммите. В конце октября Алиев заявил, что разногласия сторон по Нагорному Карабаху были решены два года назад (в ноябре 2020 года Ереван и Баку при посредничестве Москвы подписали заявление о прекращении огня) и в этом контексте «практически нечего обсуждать». Но нормализация армяно-азербайджанских отношений «требует очень серьезных шагов», считает Алиев.



МИД Азербайджана приводил перечень из пяти принципов для нормализации:

взаимно признать суверенитет и нерушимость границ;

подтвердить взаимное отсутствие территориальных претензий;

воздержаться от угрозы безопасности;

провести делимитацию и демаркацию границы;

открыть транспортное сообщение и коммуникации.

События 13 сентября 2022 года Алиев называл «провокацией» со стороны Армении. Во время этих столкновений со стороны Баку погибли 77 военных, со стороны Еревана — 135.