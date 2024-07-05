В Думе заявили об отсутствии «активной дискуссии» о запрете никабов

Духовные власти должны сами решить, вводить ли запрет на ношение мусульманами никаба или нет, в Госдуме активной дискуссии об этом не ведется, рассказали РБК депутаты. В Кремле заявили, что «не участвуют в дискуссии»

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Почему депутаты пока не видят необходимости в законе

В России обострилась дискуссия о том, нужно ли вводить ограничение на ношение никаба — женского мусульманского головного убора, который закрывает все, кроме глаз. Первым решение о временном запрете никаба выпустило мусульманское духовенство Дагестана, затем такое же решение приняло и духовенство Карачаево-Черкессии. Сторонники такой меры объясняют необходимость запрета безопасностью, а также тем, что никаб — чуждая российским мусульманам одежда.

Сейчас в Госдуме не ведется широкая дискуссия о том, чтобы государство на уровне всей страны вмешивалось в вопросы ношения определенной одежды по религиозным канонам, рассказал РБК первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев. По его словам, в комитете считают, что вопрос ношения никабов находится в ведении мусульманского духовенства и именно оно должно принимать соответствующие решения. Так поступил муфтият Дагестана, который в среду издал фетву (решение по какому-либо вопросу, которое выносит в том числе муфтий) о запрете ношения никаба, а вслед за ним, в четверг вечером, муфтият Карачаево-Черкесии. Однако, если возникнет необходимость в обеспечении безопасности граждан, Государственная дума будет принимать необходимые решения, подчеркнул депутат.

«На мой взгляд, верный путь — когда вопросы ношения религиозной одежды регулирует духовенство. Я думаю, что другие духовные организации в России также смотрят в этом направлении, возможно, просто громко не озвучили свои позиции, — сказал Бичаев. — Такие решения, как то, которое принял муфтий Дагестана, могут сподвигнуть мусульманские организации других регионов поддержать эту линию и озвучить свою позицию».

Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Карачаево-Черкессии Михаил Старшинов сообщил РБК, что не слышал обсуждений возможного запрета на ношение никаба в своем комитете.

Он подчеркнул, что за все время существования мусульман в России вопрос ношения никаба никогда не поднимался, поэтому удивительно, что эта дискуссия возникла сейчас. «Было бы хорошо ее прекратить», — заявил депутат.

Старшинов добавил, что обсуждал вопрос с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтием Карачаево-Черкесии Исмаилом Хаджи Бердиевым. По его словам, муфтий подтвердил, что никаб не является традиционной одеждой для мусульман Северного Кавказа. В среду 3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа выпустил разъяснение, в котором уточнил, что поддерживает мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. Центр также постановил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и в целом скрывающих лицо головных уборов «наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях»

Еще один член комитета по безопасности, Андрей Альшевских, считает, что если какой-то вопрос, в том числе касающийся ношения никабов, имеет общественный резонанс, то его надо обсуждать, но делать это необходимо взвешенно и аккуратно. «Надо обсуждать без эмоций, без предварительных выводов, со всеми заинтересованными сторонами. Надо понимать, что любое решение, которое принимается на религиозную тему, может обидеть миллионы наших сограждан», — добавил депутат.

В Кремле дискуссий на тему запрета никабов также не ведется. «Мы не участвуем в этой дискуссии», — сказал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хиджаб (Фото: Cole Bennetts / Getty Images) Чадра (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости) Никаб (Фото: Christopher Furlong / Getty Images) Бурка (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Какие уже были предложения по никабам

В конце мая — начале июня депутаты Госдумы подготовили два законопроекта, вводящих запрет на полное сокрытие лица. Так, вице-спикер Думы от «Новых людей» Владислав Даванков внес проект закона, который даст регионам возможность запрещать в общественных местах и государственных организациях религиозную и другую одежду, полностью или частично скрывающую лицо. Такое же право он планировал предоставить образовательным учреждениям.

По информации в базе данных Госдумы, замечания и отзывы по законопроекту принимаются до конца июля, он предварительно включен в осеннюю сессию работы нижней палаты парламента.

Еще один законопроект подготовили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов. Изначально в нем планировалось прописать запрет на ношение религиозной одежды, которая закрывает лицо, сообщал весной Матвеев. Однако позже авторы ушли от упоминания религии. В финальной версии законопроекта (есть у РБК) в КоАП предлагается ввести штрафы за нахождение в общественных местах с закрытым лицом «в степени, не позволяющей идентифицировать личность». При этом упоминается ряд исключений: нахождение с закрытым лицом на основании медицинских показаний, ношение медицинских масок, использование шлема при движении на транспорте, нахождение с закрытым лицом при ведении трудовой деятельности, использование солнцезащитных очков, летних головных уборов, масок сказочных персонажей при проведении праздников и так далее.

За нарушение предлагается штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб., за повторное нарушение — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Авторы отправили законопроект на отзыв в правительство.

Как развивалась дискуссия о никабах

Новый виток дискуссии, стоит ли ограничивать в России ношение никаба, начался в мае, после того как глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за запрет этой части одежды мусульманок, рассуждая о рисках, связанных с мигрантами. Он пообещал вынести вопрос на обсуждение с представителями традиционного ислама и региональных властей.

На инициативу отреагировал муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, заявив, что это может вызвать у российских мусульман негодование и создать новые очаги напряженности в обществе. По его словам, Духовное управление мусульман России (ДУМ) готово поддержать предложение Фадеева лишь в том случае, если официально будет доказана связь ношения никаба с ростом риска экстремизма.

Очередная волна обсуждения вопроса началась после двойного теракта в Дагестане, когда вооруженные лица ворвались в церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 22 человека — 17 правоохранителей и пять гражданских. На этом фоне глава республики Сергей Меликов выступил против ношения никабов с точки зрения безопасности. «Лично я против ношения никаба, в том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму. Потому что это одежда, не свойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы», — пояснил он.

При этом Меликов отметил, что на Дагестан «огульно вешают» ярлык радикальной исламской республики, но это происходит потому, что люди не понимают сути радикального ислама и причисляют к нему в том числе успехи дагестанских бойцов в ММА или ношение никаба. Глава республики подчеркнул, что «не из-за никабов и не из-за спортсменов появились такие движения, как «Аль-Каида» или ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России. — РБК)».

После этого глава СК Александр Бастрыкин заявил, что нужно «срочно» запретить ношение никабов.

В итоге 1 июля муфтият Дагестана решил издать фетву о запрете ношения никаба. Однако на следующий день стало известно, что отдел фетв при республиканском муфтияте проанализировал шариатские тексты разных учений ислама (мазхабов) и пришел к выводу, что достаточных оснований для всеобщего запрета никаба нет. При этом в организации отметили, что в определенных ситуациях можно временно запретить ношение никаба из соображений безопасности. На следующий день такой запрет был введен.

Сотрудница отдела просвещения муфтията Дагестана Сидрат Магомедова в эфире телеканала РБК пояснила, что решение было принято из соображений общественной безопасности и для поддержания общественного порядка, так как никаб затрудняет идентификацию личности.

В четверг 4 июля аналогичный запрет выпустило Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии. Там пояснили, что указ о запрете ношения никабов в республике будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов объясняет, что фетва дагестанского муфтия распространяется только на мусульман, которые считаются прихожанами мечетей, относящихся к Духовному управлению мусульман Дагестана. Для всех остальных она не будет иметь значения, утверждает политолог, особенно для тех, кто относится к другому течению ислама (мазхабу). При этом фетвы носят рекомендательный характер, и соблюдать их или нет — все же решение каждого в отдельности. «Это невозможно регулировать, у религиозных организаций нет инструментов воздействия, кроме уговоров», — добавляет он.

Магомедова добавила, что соблюдение запрета на никаб остается на совести мусульманок: «Мы, со своей стороны, можем только вести разъяснительную работу». По ее словам, в Дагестане не все мусульманки носят даже хиджаб, а в никабе ходят всего 1–2%.

Пока нет оснований полагать, что другие регионы с мусульманским населением последуют примеру Дагестана, считает Семенов, однако, если будет какое-либо решение светских властей, например ФСБ, которое укажет на связь ношения никаба и вопросов безопасности, могут быть изданы и другие фетвы.

Готовят ли запреты другие регионы

Вопросы, касающиеся религии, как и вопросы межнационального порядка, всегда требуют взвешенного и деликатного подхода, заявил РБК глава Северной Осетии Сергей Меняйло в ответ на вопрос, есть ли необходимость вводить в республике ограничение на ношение хиджаба. Эти вопросы затрагивают очень много «тонких граней», например область принципов человека и его самоидентификации, поэтому при принятии решений должна быть «очень понятная и принимаемая безусловно аргументация», отметил он.

«Для меня она такая: да, наша страна — многоконфессиональное государство, и мы этим гордимся. Человек свободен исповедовать свою религию. Но при этом Россия — государство светское, устанавливающее общие правила и порядки, которые будут приемлемы для комфортной жизни всех ее граждан. Это и есть признак зрелого, взрослого, мудрого общества — умение договариваться и следовать этим договоренностям для общего блага», — полагает глава республики.

По словам Меняйло, нужно уважать друг друга и общие правила, как те, по которым для мужчины неприемлемо находиться в помещении в головном уборе, а в купальном костюме — в местах, где не предусмотрено купание. «Если возник вопрос, что некое нововведение — а, согласитесь, никаб как явление появился в нашей жизни не так давно — не подходит для конкретной общественной формации, то будет верным, когда стороны договорятся о компромиссе. Только так», — заключил он.

Председатель Духовного управления мусульман Ингушетии Ахмед-Хаджи Сагов в беседе с РБК отметил, что, согласно Корану и Сунне, одежда не должна быть открытой, подчеркивать фигуру и тесно прилегать к телу. К этим трем критериям добавляется еще и то, что она не должна закрывать руки и лицо. «Что касается никаба, закрывающего лицо, оставляя лишь прорезь для глаз, — то ни Коран, ни Сунна не предписывают его ношение и не обязывают женщин-мусульманок надевать его. Поэтому наша позиция: никаб — это традиция, ставшая своего рода нормой и обычаем некоторых стран, но о ней ничего не говорится в основных положениях мусульманского права, и этот элемент одежды является личным выбором», — подытожил муфтий.

Муфтий опасается, что «враждебные силы вокруг России используют любой повод для раскачивания общественного единства страны». «Советовал бы и политикам, и общественникам, и религиозным деятелям быть в обсуждаемых вопросах максимально осторожными и воздерживаться от поспешных и некомпетентных заявлений, не продумывая последствия своих слов», — сказал Сагов.

В Чечне власти на протяжении последних лет высказывались против ношения никаба в республике. Так, в 2014 году глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что хиджаб носит «каждая мусульманка», это ее обязанность. «Но мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки», — отмечал он.

В 2020 году муфтий Чечни Салах Межиев и начальник УМВД по Грозному Аслан Ирасханов провели «воспитательную беседу» с девушками в никабах, писали региональные «Аргументы и факты». Межиев тогда подчеркнул, что никаб — традиционное одеяние арабских женщин, а в Чечне такую одежду никогда не носили.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, в свою очередь, в конце мая называл инициативы по запрету никабов «выпадом против мусульман и против культурного многообразия России». Он подчеркивал, что если речь идет о вопросах безопасности, то нужно запрещать не только религиозную одежду, но и любое одеяние, затрудняющее идентификацию личности, в том числе балаклавы, медицинские маски, шарфы и т.д. «Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо на фоне тех угроз, с которыми Россия сталкивается сегодня. Мы, наоборот, должны быть едины и относиться к вероубеждениям друг друга с уважением», — говорил муфтий.

Политолог Ростислав Туровский считает, что дискуссия вокруг никабов — ситуативная публичная реакция, которая может не получить дальнейшего развития. «Очевидно, что это не главный способ профилактики терроризма и что запреты могут возмутить мусульман, которые вовсе не являются радикалами. Похоже, что центр спустит принятие решений на уровень регионов и возложит на них ответственность», — отметил он.

По опыту некоторых стран Центральной Азии, федеральное решение о запрете никабов могут продвигать силовые структуры, в том числе для облегчения задачи распознавания лиц, рассуждает Туровский. «Но есть ощущение, что общество больше взволновано вопросами миграционной политики и ужесточение мер будет скорее по этой линии», — добавляет он.