Муфтият Дагестана не нашел оснований для запрета никаба

Муфтият Дагестана, который, как сообщала администрация республики, планировал запретить никаб, не нашел для этого достаточных оснований. Однако там признали, что временный локальный запрет допустим из соображений безопасности

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Отдел фетв при муфтияте Дагестана проанализировал шариатские тексты различных течений в исламе (мазхабов) и пришел к выводу, что достаточных оснований для всеобщего запрета никаба нет, сообщили в муфтияте.

«При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение. Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер», — говорится в выводе религиозной организации.

Глава Дагестана Сергей Меликов после теракта в республике выступил против ношения никаба, объяснив это соображениями безопасности. В то же время он подчеркнул, что не считает ношение этой одежды признаком радикального исламизма. 1 июля администрация республики заявила, что в ближайшее время муфтият издаст фетву о запрете никаба.

Никаб — женский головной убор, почти полностью закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз, который носят некоторые мусульманки. В ряде стран, например Франции, Бельгии и Дании, введен на него запрет и штрафы за ношение никаба в публичных местах.

С предложениями о запрете никабов в России выступали также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

Глава СПЧ высказал такую идею, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма. В ответ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что этот запрет может вызвать негодование у российских мусульман, а это приведет к созданию новых очагов напряженности в обществе. Он предложил сначала доказать связь ношения этого головного убора с риском экстремизма.

За запрет никаба выступает и вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. В мае он внес в Госдуму соответствующий законопроект. В документе шла речь о запрете никабов в школах и общественных местах. Депутаты также предлагают штрафы вплоть до 15 тыс. руб. за нарушение запрета.