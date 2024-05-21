Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России

Попытки запретить никаб будут выглядеть «как явный акт нарушения норм светского права и Конституции», сказал муфтий Москвы. Глава СПЧ Фадеев ранее говорил, что этот исламский элемент одежды в России должен быть запрещен

Ильдар Аляутдинов (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press)

Запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе, сказал РБК Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети.

«Также эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии», — подчеркнул он.

Ранее советник президента России и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в интервью «Парламентской газете», что никабы в стране должны быть запрещены. По его словам, такое ограничение есть даже в некоторых государствах Центральной Азии. «Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей», — сказал Фадеев.

Никаб — закрывающий лицо женский головной убор с узкой прорезью для глаз, его носят часть мусульманок. Осенью 2023 года парламент Узбекистана принял поправки, которые запрещают носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности (за исключением медицинских показаний, трудовой или служебной деятельности и т.д.). Той же осенью проект о штрафах за паранджу и хиджабы в общественных местах внесли на обсуждение в парламент Киргизии.

По словам Аляутдинова, вопрос ношения никаба остается дискуссионным. «Но важно заметить, что никто из них никогда не заявлял о нежелательности данного элемента одежды и тем более о запрете его ношения», — подчеркнул он.

Муфтий сказал, что совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России готов обсудить связанные с ношением никаба вопросы с представителями власти. По его словам, организация «не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила» и выбирать одежду, которая, наряду с соответствием основным требованиям ислама, «не будет вызывать негативного отношения у окружающих».

Однако Аляутдинов полагает, что «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии» в отношении ислама.

«Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом», — сказал он.

В середине апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев опубликовал ответ МВД на свой запрос о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо (никаб, паранджа), в том числе с целью профилактики радикального исламизма. В нем было сказано, что ведомство не располагает «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».

Ограничения на религиозную одежду введены в ряде стран Европы. В 2019 году в Нидерландах запретили ношение в том числе бурки и никаба. В сентябре 2023 года швейцарский парламент по итогам референдума принял закон, запрещающий носить никаб и хиджаб в общественных местах.