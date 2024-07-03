 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

Муфтият Дагестана временно запретил никабы

Заместитель муфтия Дагестана Салимов: введен временный запрет на ношение никабов
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов. Накануне отдел фетв не увидел оснований для такого решения, но допустил возможность локального запрета из-за «внешних факторов»
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе, об этом сказал заместитель муфтия Абдулла Салимов.

«Вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв. <...> Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал представитель муфтията.

Никаб — женский головной убор, который почти полностью закрывает лицо, с узкой прорезью для глаз. Его носят некоторые мусульманки. В ряде стран, например Франции, Бельгии и Дании, введен запрет и штрафы за ношение никаба в публичных местах.

Накануне отдел фетв при муфтияте Дагестана не увидел оснований для запрета ношения никаба. Там пришли к такому заключению после анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов по поручению муфтия Ахмада-Хаджи Абдуллаева. Вместе с тем отдел допустил введение локального запрета на ношение никаба из-за «внешних факторов».

В Дагестане анонсировали решение о локальном запрете никаба
Политика
Фото:Peter Endig / DPA / TAСС

В последние недели возобновилась дискуссия о возможном запрете никабов в России. В частности, с соответствующим предложением выступали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба по соображениям безопасности. Вместе с тем он заявил, что не считает этот головной убор признаком радикального исламизма.

Вечером 23 июня боевики напали на православные церкви и синагогу, а также полицейские посты в Махачкале и Дербенте. Жертвами теракта стали 22 человека, среди которых 17 правоохранителей, еще 46 человек пострадали. Шестерых нападавших ликвидировали. СК возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). По словам Бастрыкина, нападения совершили исламисты.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Дагестан никаб запрет муфтият
Материалы по теме
В Дагестане анонсировали решение о локальном запрете никаба
Политика
Муфтият Дагестана не нашел оснований для запрета никаба
Общество
Муфтият Дагестана решил запретить ношение никаба
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Курс биткоина снизился на фоне заявлений главы ФРС Крипто, 10:22
Рост есть, денег нет: как селлеру масштабировать бизнес на маркетплейсах Pro, 10:21
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 10:17
Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве Общество, 10:01
Троицкий округ стал первым в Москве по росту цен на новостройки Недвижимость, 10:00
Новый ИИ инженера Суцкевера. Что известно о проекте выходца из OpenAI Pro, 09:59
От ненависти до любви: как сотрудники принимают искусственный интеллект РБК и Millennium, 09:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Захарова назвала ширмой реакцию Украины на инициативу Орбана о мире Политика, 09:49
В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы Политика, 09:46
Тревожность, самобичевание и чувство вины: что еще терзает достигаторов Pro, 09:41
Философия бренда и лояльные клиенты: интервью с CEO 12 STOREEZ Pro, 09:40
Руководители футбола в России обсудили американский вариант развития лиги Спорт, 09:31
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Политика, 09:22
Дефицитные продажники: найти, приручить и не переплатить. Полный гайд Pro, 09:19