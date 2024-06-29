Бастрыкин предложил запретить никабы и объяснил слова о «Госдуре»

Глава Следственного комитета согласился с необходимостью запрета никабов в России и заявил, что вопросом должны заняться законодатели. Бастрыкин добавил, что выражение «Государственная дура» прочитал в соцсетях, а не придумал сам

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, поддержал предложение о запрете никабов в России.

Один из посетителей форума в разговоре с Бастрыкиным отметил, что власти стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, запрещают носить религиозную одежду, закрывающую лицо, и те, «кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России». Он поинтересовался у главы СК, возможно ли ввести подобный запрет в России.

«Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — ответил на это Бастрыкин. 27 июня глава СК, говоря о нижней палате парламента и ситуации с миграционным законодательством, использовал словосочетание «Государственная дура» (в 2012 году Госдуму так назвал телеведущий Владимир Познер, но позже извинился, заявив, что допустил оговорку). Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что это высказывание «оскорбляет народ», а в СК позже пояснили, что Бастрыкин не хотел задеть депутатов, а стремился привлечь их внимание к «проблеме с миграцией».

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — выразил уверенность глава СК, говоря о закрытой религиозной одежде.

По его словам, недавние нападения на церкви и синагоги в Дагестане, а также в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты. «Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — призвал Бастрыкин.

Глава Дагестана Сергей Меликов после теракта в республике выступил против никаба с точки зрения безопасности, отметив, что под ним могут скрываться мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы. В то же время он подчеркнул, что не считает ношение этой одежды признаком радикального исламизма.

Дискуссии вокруг религиозной одежды в России идут несколько лет, в частности в 2012 году разгорелся скандал из-за ношения хиджаба в школах Ставропольского края. Этой весной обсуждения возобновились с новой силой. В частности, глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, заявил, что в стране нужно запретить ношение никаба, а депутаты Госдумы от «Новых людей» и КПРФ подготовили законопроекты, ограничивающие ношение одежды, которая скрывает лицо.

Российское Духовное управление мусульман сообщило, что готово поддержать предложение главы СПЧ, если официально будет доказана связь ношения никаба с ростом риска экстремизма. В МВД в ответ на запрос депутата от КПРФ Михаила Матвеева заявляли в апреле, что не располагают «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».