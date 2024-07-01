Число погибших при терактах в Дагестане возросло до 22
Число погибших при терактах в Махачкале и Дербенте выросло до 22. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, передает агентство «Дагестан».
«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека», — рассказал Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества. Он уточнил, что среди погибших — 17 полицейских и пять гражданских людей.
В день совершения терактов погиб 21 человек, а на следующий день один сотрудник полиции умер от тяжелых ранений, добавил глава региона.
Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Ранее местные власти сообщили, что погиб 21 человек. Среди них — священник Николай Котельников, который служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
Пострадали 46 человек, сообщил местный минздрав на следующий день после происшествия.
Правоохранительные органы ликвидировали шесть боевиков, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.