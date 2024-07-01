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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Число погибших при терактах в Дагестане возросло до 22

Глава Дагестана сообщил о 22 погибших после терактов в Махачкале и Дербенте
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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Обстановка в Дербенте, Дагестан,&nbsp; 23 июня 2024 г.
Обстановка в Дербенте, Дагестан,  23 июня 2024 г. (Фото: Аслан Исаев / news.ru / Global Look Press)

Число погибших при терактах в Махачкале и Дербенте выросло до 22. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, передает агентство «Дагестан».

«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека», — рассказал Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества. Он уточнил, что среди погибших — 17 полицейских и пять гражданских людей.

В день совершения терактов погиб 21 человек, а на следующий день один сотрудник полиции умер от тяжелых ранений, добавил глава региона.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Ранее местные власти сообщили, что погиб 21 человек. Среди них — священник Николай Котельников, который служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Пострадали 46 человек, сообщил местный минздрав на следующий день после происшествия.

Правоохранительные органы ликвидировали шесть боевиков, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Теги
Дагестан Махачкала Дербент теракт нападение погибшие Сергей Меликов
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