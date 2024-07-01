Глава Дагестана сообщил о 22 погибших после терактов в Махачкале и Дербенте

Число погибших при терактах в Дагестане возросло до 22

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Обстановка в Дербенте, Дагестан, 23 июня 2024 г. (Фото: Аслан Исаев / news.ru / Global Look Press)

Число погибших при терактах в Махачкале и Дербенте выросло до 22. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, передает агентство «Дагестан».

«К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибли 22 человека», — рассказал Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества. Он уточнил, что среди погибших — 17 полицейских и пять гражданских людей.

В день совершения терактов погиб 21 человек, а на следующий день один сотрудник полиции умер от тяжелых ранений, добавил глава региона.

Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Ранее местные власти сообщили, что погиб 21 человек. Среди них — священник Николай Котельников, который служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Пострадали 46 человек, сообщил местный минздрав на следующий день после происшествия.

Правоохранительные органы ликвидировали шесть боевиков, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.