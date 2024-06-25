Меликов после теракта в Дагестане выступил против никабов

Меликов заявил, что против никаба, но не относит его к радикальному исламу

Никаб не свойственен кавказским народам, под ним могут скрываться мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы, заявил Меликов, но подчеркнул, что не считает ношение этой одежды радикальным исламизмом

Video

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никаба с точки зрения безопасности, но не согласился с теми, кто считает, что его ношение является проявлением радикального ислама. Об этом он сказал на сессии национального собрания Дагестана.

На Дагестан «огульно вешают» ярлык радикальной исламской республики, но это не так, сказал Меликов. По его словам, об этом говорят те, кто не понимает суть радикального ислама, кто причисляет к этому понятию успехи дагестанских бойцов в ММА и вольной борьбе, и те, кто «считает, что высшее проявление радикального ислама — в ношении никаба».

«Лично я против ношения никаба, в том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противоречию терроризму. Потому что это одежда, не свойственная для кавказских народов, в том числе дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы», — пояснил Меликов.

Но основная причина радикального ислама не в этом, «не из-за никабов появились такие движения, как «Аль-Каида» или ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России. — РБК)», заключил Меликов.

Дискуссии вокруг религиозной одежды в России возобновились этой весной. В мае глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, заявил, что в стране нужно запретить ношение никаба. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в нижнюю палату законопроект о запрете ношения в школе скрывающей лицо религиозной одежды. Инициативу резко раскритиковал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который заявил, что Россия — многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности». Даванков в ответ сказал, что с уважением относится ко всем религиям, но разработал документ на основе полученных обращений.

Аналогичный проект подготовили депутаты от КПРФ, назвав одной из целей профилактику радикального исламизма. При этом в МВД в ответ на запрос депутата Михаила Матвеева заявили, что не располагают «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».

В 2012 году президент Владимир Путин выступил против попыток навязать обязательное ношение хиджабов мусульманам. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» — говорил он тогда.