Коммунисты внесли в Думу законопроект о штрафах за никабы

О подготовке законопроекта о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо, Матвеев сообщил в середине апреля. Муфтий Москвы предупреждал, что эта инициатива может вызвать негодование у российских мусульман

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Законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направлен на отзыв в правительство, сообщил автор проекта, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Соавтором документа выступил его однопартиец Сергей Обухов.

«Законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, готов и внесен мной и коллегой Обуховым на официальный отзыв в правительство», — написал Матвеев в телеграм-канале. Он отметил, что постарался учесть все замечания, чтобы «не запрещать шарфы, кепки, солнцезащитные очки и костюмы Дедов Морозов».

Согласно тексту документа, если гражданин будет находиться в общественном месте с закрытым лицом «в степени, не позволяющей идентифицировать его личность», ему грозит штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа достигнет 30 тыс. руб. Среди исключений — случаи, когда лицо закрыто по медицинским показаниям, из-за трудовой или служебной деятельности, а также зимняя и летняя одежда.

О подготовке законопроекта о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо, Матвеев сообщил в середине апреля. Он отметил, что одна из целей документа — профилактика радикального исламизма. В МВД сообщили, что не располагают «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».

Инициативу поддержал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Он напомнил, что подобные запреты уже введены в ряде центральноазиатских стран.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что запрет на никаб (женский головной убор с узкой прорезью для глаз, его носят часть мусульманок) может вызвать у российских мусульман негодование. Он добавил, что готов обсудить с властями связанные с ношением никаба вопросы. Позднее Матвеев сообщил, что в проекте не будет слова «никаб». «В законопроекте не будет ни слова о никабах, парандже и масках полинезийских племен. В нем будет мотивация не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности», — пояснил депутат.