Глава СПЧ предложил запретить женщинам в России носить никабы

Глава СПЧ собирается обсудить вопрос с представителями ислама и губернаторами. Минувшей осенью ряд стран Центральной Азии приняли или начали обсуждать поправки, ограничивающие ношение религиозной одежды в общественных местах

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев считает, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз.

Такую идею Фадеев высказал в интервью «Парламентской газете», размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, пишет издание. Глава СПЧ собирается обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами.

«Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев, но не назвал конкретных государств.

Осенью 2023 года парламент Узбекистана принял поправки в законодательство, запрещающие носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности (за исключением медицинских показаний, трудовой или служебной деятельности и т. д.). Тогда же в Минкульте Казахстана допустили введение запрета на ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах на фоне призывов депутатов «обратить внимание властей на агрессивную исламизацию страны». Той же осенью проект о штрафах за паранджу и хиджабы в общественных местах внесли на обсуждение в парламент Кыргызстана.

На инициативу Фадеева отреагировали депутаты Госдумы. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сказала RTVI, что ее нужно обсуждать «взвешенно, без выноса в СМИ», с представителями религиозного ислама и местными властями. По мнению парламентария, «важно относиться с уважением ко всем, и различать внешний вид дома и в официальных учреждениях». Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов также призывал обсудить инициативу «за закрытыми дверями», «в рамках существующих площадок, где обсуждаются государственные религиозные отношения».

Нилов напомнил о скандале вокруг ношения хиджаба в школах Ставропольского края в 2012 году. «Были приняты законы и было закреплено право в учебных заведениях устанавливать свою форму, и тогда дискуссия была очень острая», — отметил он. Президент Владимир Путин в том году выступал против попыток навязать последователям ислама обязательное ношение хиджабов, в том числе в школах: «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сказал НСН, что радикальный запрет на ношение никабов в России обострит ситуацию. «Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. <...> Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов», — считает депутат.

Ограничения на религиозную одежду введены в рядах стран Европы. Осенью 2023 года швейцарский парламент принял закон, запрещающий носить никаб и хиджаб в общественных местах после соответствующего референдума. В ООН заявили, что мера ограничивает религиозную свободу, пдобный запрет «приведет к дальнейшей маргинализации женщины и исключению ее из общественной жизни».