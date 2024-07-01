Муфтият Дагестана решил запретить ношение никаба

В июне против ношения никабов, которые оставляют отрытыми только глаза женщины, выступил глава Дагестана Меликов. Он также выступил в защиту врача, которого обвинили в отказе в приеме женщине из-за никаба

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В Дагестане муфтият в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба (женского головного убора с узкой прорезью для глаз, который носят часть мусульманок), сообщается в телеграм-канале администрации республики со ссылкой на духовного лидера мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаева.

«Фетва в исламе — решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама», — поясняется в сообщении.

«Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение», — сказал Абдулаев.

25 июня, спустя два дня после нападений на православные церкви, синагоги и полицейских в Махачкале и Дербенте, глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никаба с точки зрения безопасности, но не согласился с теми, кто считает, что его ношение является проявлением радикального ислама. Он отметил, что этот головной убор не свойственен для кавказских народов, иногда за ним могут скрываться мужчины, а женщины могут в «обширных балахонах проносить запрещенные предметы», пояснил Меликов.

Глава республики в июне также выступил в поддержку врача Евгении Макеевой, которую местный блогер Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев) обвинил в отказе в приеме «его сестре, мусульманке», из-за никаба. Макеевой из-за травли пришлось извиняться из-за ситуации. Меликов гарантирировал медику защиту и пообещал последствия для «псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить».

Обсуждение вопроса о запрете на ношение никаба в России активизировалось этой весной. За введение такой нормы в мае выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. Он высказал такую идею, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма. «Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев. Например, в Узбекистане в прошлом году запретили носить в общественных местах одежду, которая затрудняет распознавание личности (за исключением медицинских показаний, трудовой или служебной деятельности и т.д.).

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что мусульмане будут готовы выступить в поддержку предложения Фадеева в том случае, если официально будет доказана связь ношения этого головного убора с ростом риска экстремизма.

В конце мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил дать право региональным властям и образовательным учреждениям запрещать религиозную одежду (то есть и никабы, и хиджабы — это тоже мусульманский головной убор, но в нем лицо остается открытым) в общественных местах и в школах. В ответ на это депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что чеченские власти не поддержат законопроект. «Никаб — мы сами не одобряем, а что касается хиджаба — это религиозная обязанность мусульманки», — отметил он.