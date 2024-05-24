Муфтий Москвы назвал условие поддержки запрета никаба в России
Российское Духовное управление мусульман (ДУМ) готово выступить в поддержку предложения главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о запрете никаба лишь в том случае, если официально будет доказана связь ношения этого головного убора с ростом риска экстремизма. Об этом зампред управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил «РИА Новости».
Фадеев предлагал запрет никабов — традиционного женского головного убора, который закрывает все лицо, кроме глаз, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма.
«Если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма, и как итог запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то ДУМ РФ, безусловно, примет решение поддержать предложение главы СПЧ Валерия Фадеева», — сказал Аляутдинов.
Он добавил, что управление всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности граждан.
Ранее он сообщал РБК, что запрет на никаб может вызвать у мусульман негодование, что создаст новые очаги напряженности в обществе.
По его словам, российское управление не пропагандирует ношение никаба и считает, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила». Но Аляутдинов также полагает, что «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии» в отношении ислама.
В середине апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев опубликовал ответ МВД на свой запрос о запрете ношения религиозной одежды, которая закрывает лицо (никаб, паранджа), в том числе с целью профилактики радикального исламизма. В нем было сказано, что ведомство не располагает «сведениями о причинно-следственной связи ношения одежды, смоделированной в соответствии с религиозными правилами, и совершением противоправных деяний экстремистской направленности».
Некоторые страны Европы ввели у себя ограничения на ношение религиозной одежды в общественных местах. В 2019 году в Нидерландах запретили ношение в том числе бурки и никаба. В сентябре 2023 года швейцарский парламент по итогам референдума принял закон, запрещающий носить никаб и хиджаб в общественных местах. В Австрии в 2017 году также вели запрет на закрывающую лицо одежду в общественных местах.
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