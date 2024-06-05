Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии
Мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт после ракетных атак и отключений станций, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на украинских официальных лиц. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.
1 июня Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам энергетики Украины, которые связаны с предприятиями военно-промышленного комплекса. В ведомстве отметили, что эти действия стали ответной мерой на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По всей стране последовали отключения электроэнергии.
Один украинский чиновник заявил FT, что последствия группового удара по энергообъектам «разрушительные», другой спрогнозировал отключения электричества на большую часть дня зимой. По словам собеседника издания, в результате последней ракетной атаки Украина потеряла 1,2 ГВт генерирующих мощностей, а критически важная для транспортировки газа из подземных хранилищ инфраструктура оказалась серьезно повреждена. «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — отметил он.
Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и другие объекты.
13 мая глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что страна потеряла до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые вырабатывает за зимний период. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, для восстановления энергообъектов потребуется порядка $1 млрд. Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко исключал возобновление их работы до зимы.
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