 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина потеряла больше половины мощностей производства энергии

FT: украинцам зимой предстоит жизнь в холоде и темноте
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина потеряла больше половины энергии, которую вырабатывала до начала боевых действий, сейчас уровень генерируемых мощностей упал ниже 20 ГВт, пишет FT. Минобороны России сообщало об ударах по энергообъектам, связанным с ВПК
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт после ракетных атак и отключений станций, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на украинских официальных лиц. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.

1 июня Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам энергетики Украины, которые связаны с предприятиями военно-промышленного комплекса. В ведомстве отметили, что эти действия стали ответной мерой на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. По всей стране последовали отключения электроэнергии.

Один украинский чиновник заявил FT, что последствия группового удара по энергообъектам «разрушительные», другой спрогнозировал отключения электричества на большую часть дня зимой. По словам собеседника издания, в результате последней ракетной атаки Украина потеряла 1,2 ГВт генерирующих мощностей, а критически важная для транспортировки газа из подземных хранилищ инфраструктура оказалась серьезно повреждена. «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — отметил он.

Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины
Политика
Фото:V_Zelenskiy_official / Telegram
Представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова сообщила изданию, что с марта было уничтожено 9,2 ГВт производственных энергомощностей на Украине. В частности, в числе поврежденных или разрушенных назывались Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и другие объекты.

13 мая глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что страна потеряла до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые вырабатывает за зимний период. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, для восстановления энергообъектов потребуется порядка $1 млрд. Член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко исключал возобновление их работы до зимы.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина электроэнергия ракетные удары
Материалы по теме
На Украине в эфире телемарафона в студии пропал свет
Политика
На Украине заявили об «очень-очень сильных» повреждениях Днепрогэс
Политика
На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Совфед одобрил продление выплат ₽450 тыс. на ипотеку многодетным Недвижимость, 13:44
Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой Общество, 13:41
Cуд оштрафовал Илью Варламова за публикации без плашки иноагента Политика, 13:40
На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24 Политика, 13:31
Прокуратура проверит жалобы школьников из Видного на досмотр перед ЕГЭ Общество, 13:27
«Аэрофлот» открывает рейсы по маршруту Екатеринбург — Красноярск Пресс-релиз, 13:26
Как заговорить на английском после 40 лет: советы от языкового коуча Pro, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На жену экс-главы филиала РАНХиГС в Петербурге напали с ножом Общество, 13:21
Бывшего спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявили в розыск Политика, 13:20
АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra Общество, 13:19
FT узнала, что «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет Бизнес, 13:18
Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах Спорт, 13:16
Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео Общество, 13:15
В России впервые вынесли приговор организаторам диверсий на путях Политика, 13:12