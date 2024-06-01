На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях
В ночь на 1 июля атаке подверглись энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано — Франковской и Запорожской областях (по итогам референдума осенью 2022 года регион был включен в состав России), сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает «Суспильне».
По его словам, ущерб уточняется, аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий.
Воздушную тревогу этой ночью объявляли по всей Украине. Единственный глава региона, который к настоящему времени отчитался о пожаре на энергообъекте — глава винницкой ОВА Сергей Борзов. Запорожская полиция также сообщила о временном перекрытии движения по Днепровской ГЭС, которая уже становилась объектом для атак.
Минобороны России об ударах по украинским объектам этой ночью пока не сообщало. Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По его оценке, на восстановление объектов потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд». На фоне значительного ущерба энергосистеме на Украине с 20 мая были введены графики почасового отключения электроэнергии.
Работу всех поврежденных объектов энергетики не удастся восстановить до зимы, предупреждал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
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