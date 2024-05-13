В Минэнерго Украины признали огромный масштаб ущерба энергосистеме страны

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Энергосистеме Украины нанесен сильнейший ущерб с начала военной операции. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в эфире телеканала ARD, запись опубликована в социальной сети X.

«Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — сказал Галущенко в беседе с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце.

Он уточнил, что из-за недавних атак страна потеряла до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые Украина вырабатывает за зимний период.

В марте Галущенко сообщал о самой масштабной атаке, которая привела к повреждениям энергетических объектов в разных областях страны. Тогда была повреждена критическая инфраструктура — объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.

8 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что всего в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на их восстановление потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд». Тогда Минобороны России отчиталось, что утром нанесло удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на ее атаки на российские энергообъекты.

На Украине после атаки 8 мая заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях — Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.