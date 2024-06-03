На Украине заявили об «очень-очень сильных» повреждениях Днепрогэс

На Украине заявили об очень затруднительном положении на Днепрогэс

Фото: Сергей Томко / ТАСС

Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) пребывает в «очень затруднительном положении» из-за серьезных повреждений, сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Об этом он сказал в эфире телеканала «Суспiльне».

«Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования <...> Станция очень-очень сильно повреждена, есть серьезные препятствия для продолжения ее нормальной работы», — отметил Кудрицкий.

Днепрогэс — пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. ГЭС-1 и ГЭС-2 объединены в единый комплекс, расположенный под одной плотиной. Длина здания ГЭС — 236 м, ширина — 70 м. Установленная мощность гидроагрегатов составляет 1553,8 МВт. Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признают результатов голосования и считают произошедшее аннексией. Власти России называют признание «реалий на земле» одним из условий для переговоров.

Минобороны России 1 июня сообщило о групповом ударе по энергетическим объектам на Украине, связанным с обеспечением военно-промышленного комплекса, в ответ на «попытки нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта».

Вечером того же дня глава украинской военной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что Днепрогэс находится в критическом состоянии, речи нет даже о выработке энергии.