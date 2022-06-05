Глава МИД Италии предупредил о «мировой войне за хлеб»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
В Киеве призвали спикера парламента Венгрии показать справку о здоровье Политика, 15:25
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 15:14
Умер бывший тренер Гарри Каспарова Спорт, 15:10
На Украине решили возобновить футбольный чемпионат в августе Спорт, 15:09
ВОЗ подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах Общество, 15:05
Харитонов счел Волкова лучшим ударником UFC после боя в Лас-Вегасе Спорт, 14:58
В ДНР заявили о захвате украинскими военными «офиса ООН» Политика, 14:38
«СЭ» узнал о планах сборной России по футболу сыграть с Ираном в сентябре Спорт, 14:30
С рудника «Комсомольский» в Норильске вывели горняков из-за пожара Общество, 14:18
Глава МИД Италии предупредил о «мировой войне за хлеб» Политика, 14:14
Власти Казахстана признали референдум состоявшимся Политика, 14:01
Четырех игроков убрали из заявки сборной Украины на матч за выход на ЧМ Спорт, 13:56
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 13:39
Международный союз конькобежцев допустил россиян до конгресса организации Спорт, 13:38
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Италии предупредил о «мировой войне за хлеб»

Глава МИД Италии увидел риск новых войн и госпереворотов из-за дефицита зерна
В мире уже идет «мировая война за хлеб» из-за угрозы дефицита зерна, 30 млн т которого не могут вывезти с Украины, сказал Ди Майо. Есть риск, что это вызовет новые войны в Африке, считает он
Фото: Goran Tomasevic / Reuters
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Если заблокированное в украинских портах зерно не доставить покупателям, это грозит возникновением политической нестабильности, а в Африке начнутся новые конфликты, заявил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо, передает Agenzia Italia.

Он сказал, что из-за российских военных кораблей с Украины не могут вывезти 30 млн т пшеницы, сейчас ведется работа по разблокировке портов. «Потому что без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — пояснил министр.

Ди Майо добавил, что во вторник, 7 июня, состоится диалоговая сессия со странами Средиземноморья по вопросу продовольственной безопасности, в ней также примут участие представители Германии, Турции и Франции. Глава итальянского МИДа назвал сложившуюся ситуацию в мире «историческим моментом», указав, что многие семьи столкнулись с подорожанием хлеба, а отрасли производства — с ростом цен на ресурсы, передает газета Conquiste del Lavoro.

«Мировая война за хлеб уже идет, и мы должны ее остановить, и Путин должен сесть за стол переговоров и как можно скорее заключить мирное соглашение, которое также включает в себя соглашение по пшенице», — подчеркнул итальянский министр.

Глава Африканского союза сообщил о словах Путина об украинском зерне
Политика
Маки Салл и Владимир Путин

В начале мая ООН сообщала о 4,5 млн т зерна, скопившихся на Украине, призвав Россию разблокировать гавани и обеспечить свободный проход кораблей. Из-за этого генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Москве пропустить суда с зерном в обмен на снятие санкций на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии, говорили источники The Wall Street Journal.

Уже к середине мая власти США оценивали объем заблокированного на Украине зерна в 20 млн т. Госсекретарь Энтони Блинкен призывал страны — члены ООН усилить давление на Россию, обвиняя ее в усугублении продовольственного кризиса. Он пояснил, что украинские фермеры надевают каски и бронежилеты для сбора урожая.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro x The Economist
Фото: Bells Mayer / Unsplash Приезжайте еще: что помогло Швейцарии привлечь лучшие компании мира
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи

По оценке немецкого канцлера Олафа Шольца, стоит беспокоиться о том, что из-за проблем с продовольствием возникнет голод, из-за чего начнут погибать люди, будут «страны, которые больше не могут позволить себе зерно».

Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России
Экономика
Фото:David Rogers / Getty Images

В Кремле при этом настаивали, что к блокаде поставок зерна с Украины привели «незаконные действия» западных стран, а не российской стороны, подразумевая введенные против России и Белоруссии санкции. Комментируя обвинения в блокаде отправки зерна с Украины, представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: «Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде».

Песков говорил, что украинские порты «сильно заминированы и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства», указав на необходимость операции по разминированию. После разминирования Украиной прибрежных вод российский флот будет готов сопроводить корабли с зерном, заверил глава МИД России Сергей Лавров.

Путин говорил 3 июня, что обвинения России в продовольственном кризисе являются попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую», поскольку неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до спецоперации на Украине. Он сообщил, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна «без всяких проблем» через подконтрольные порты. По его словам, российская сторона заканчивает разминирование портов Бердянска и Мариуполя на Азовском море.

Фон дер Ляйен обвинила Россию в использовании продовольствия как оружия
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Италия поставки зерна Африка Европа миграционный кризис госпереворот зерно пшеница
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Аналитики Coldiretti сообщили о снижении цен на пшеницу после слов Путина
Экономика
Лукашенко выдвинул условие транзита украинского зерна через Белоруссию
Политика
Глава МИД Мали сравнил число жертв терроризма и кризиса продовольствия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter