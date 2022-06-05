Глава МИД Италии предупредил о «мировой войне за хлеб»

В мире уже идет «мировая война за хлеб» из-за угрозы дефицита зерна, 30 млн т которого не могут вывезти с Украины, сказал Ди Майо. Есть риск, что это вызовет новые войны в Африке, считает он

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Если заблокированное в украинских портах зерно не доставить покупателям, это грозит возникновением политической нестабильности, а в Африке начнутся новые конфликты, заявил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо, передает Agenzia Italia.

Он сказал, что из-за российских военных кораблей с Украины не могут вывезти 30 млн т пшеницы, сейчас ведется работа по разблокировке портов. «Потому что без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — пояснил министр.

Ди Майо добавил, что во вторник, 7 июня, состоится диалоговая сессия со странами Средиземноморья по вопросу продовольственной безопасности, в ней также примут участие представители Германии, Турции и Франции. Глава итальянского МИДа назвал сложившуюся ситуацию в мире «историческим моментом», указав, что многие семьи столкнулись с подорожанием хлеба, а отрасли производства — с ростом цен на ресурсы, передает газета Conquiste del Lavoro.

«Мировая война за хлеб уже идет, и мы должны ее остановить, и Путин должен сесть за стол переговоров и как можно скорее заключить мирное соглашение, которое также включает в себя соглашение по пшенице», — подчеркнул итальянский министр.

В начале мая ООН сообщала о 4,5 млн т зерна, скопившихся на Украине, призвав Россию разблокировать гавани и обеспечить свободный проход кораблей. Из-за этого генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Москве пропустить суда с зерном в обмен на снятие санкций на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии, говорили источники The Wall Street Journal.

Уже к середине мая власти США оценивали объем заблокированного на Украине зерна в 20 млн т. Госсекретарь Энтони Блинкен призывал страны — члены ООН усилить давление на Россию, обвиняя ее в усугублении продовольственного кризиса. Он пояснил, что украинские фермеры надевают каски и бронежилеты для сбора урожая.

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По оценке немецкого канцлера Олафа Шольца, стоит беспокоиться о том, что из-за проблем с продовольствием возникнет голод, из-за чего начнут погибать люди, будут «страны, которые больше не могут позволить себе зерно».





В Кремле при этом настаивали, что к блокаде поставок зерна с Украины привели «незаконные действия» западных стран, а не российской стороны, подразумевая введенные против России и Белоруссии санкции. Комментируя обвинения в блокаде отправки зерна с Украины, представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: «Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде».

Песков говорил, что украинские порты «сильно заминированы и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства», указав на необходимость операции по разминированию. После разминирования Украиной прибрежных вод российский флот будет готов сопроводить корабли с зерном, заверил глава МИД России Сергей Лавров.

Путин говорил 3 июня, что обвинения России в продовольственном кризисе являются попыткой переложить проблему «с больной головы на здоровую», поскольку неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до спецоперации на Украине. Он сообщил, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна «без всяких проблем» через подконтрольные порты. По его словам, российская сторона заканчивает разминирование портов Бердянска и Мариуполя на Азовском море.