Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России
Санкции западных стран против российских банков, в частности отключение системы SWIFT, затруднили или сделали невозможной закупку зерна у России для решения продовольственного кризиса. Об этом заявил президент Сенегала, глава Африканского союза Макси Салл на конференции с лидерами Евросоюза, пишет Financial Times.
«Наши страны очень обеспокоены побочным воздействием сбоев, вызванных блокировкой платежной системы SWIFT в результате санкций. Когда работа системы затруднена, это означает, что даже если продукция есть, оплата за нее становится затруднительной или даже невозможной», — сказал Салл.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС не вводил санкции в отношении экспорта продуктов питания и удобрений.
Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с версией российских властей о том, что санкции, а не начало боевых действий, легли в основу кризиса продовольствия. В то же время он признал, что проблемы с платежами за удобрения были, но назвал это сбоем, который не связан с ограничениями против России.
США, Великобритания, страны ЕС и другие ввели против России санкции. В санкционные пакеты вошли ограничения против российских банков. От международной системы межбанковских платежей отключили ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие» и Сбербанк.
Военные действия на Украине привели к невозможности вывезти зерно морским путем. Киев обвиняет Россию в блокировке портов, а Москва заявляет, что мины в акваториях расставили украинские военные. К решению проблемы подключились ООН, Евросоюз, США, Турция и другие страны.
По оценке ФАО, в заблокированных портах находятся как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Если оно останется на Украине, число голодающих людей в мире вырастет на 18 млн.
При этом от остановки поставок зерна и удобрений прежде всего пострадают развивающиеся страны. Государства Восточной Африки столкнутся с ростом цен на продовольствие, а также с повышением стоимости удобрений, что поставит под угрозу урожай следующего года, заявляло управление ООН по гуманитарной деятельности.