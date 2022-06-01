Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
«Газпром» подтвердил остановку поставок датской Orsted и британской Shell Бизнес, 11:06
Растительные диеты полезны не для всех. Кому может навредить веганство Pro, 11:03
Совладелец Внуково спрогнозировал слияние авиакомпаний Бизнес, 11:00
Совладелец Внуково — РБК: «Люди пересели на железную дорогу и автобусы» Бизнес, 11:00
Как онлайн-школа помогает в адаптации в приемных семьях Экономика образования, 11:00
Клишас заявил о попытках объяснить «все и вся» санкциями и спецоперацией Политика, 10:59
Летние школы-2022: что выбрать в России и за рубежом РБК+, 10:58
В России запустили льготную ипотеку на возведение домов своими силами Недвижимость, 10:56
Сервис для дизайна Canva отключил доступ для пользователей из России Бизнес, 10:55
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться Pro, 10:53
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:52
В Северной Корее выявили более 93 тыс. случаев заражения «лихорадкой» Общество, 10:51
Вымогателя €3 млн у Якобашвили приговорили к пяти с половиной годам Бизнес, 10:48
Задача для бизнеса: как выбрать банк и не переплатить за обслуживание РБК +, 10:45
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России

Фото: David Rogers / Getty Images
Фото: David Rogers / Getty Images

Санкции западных стран против российских банков, в частности отключение системы SWIFT, затруднили или сделали невозможной закупку зерна у России для решения продовольственного кризиса. Об этом заявил президент Сенегала, глава Африканского союза Макси Салл на конференции с лидерами Евросоюза, пишет Financial Times.

«Наши страны очень обеспокоены побочным воздействием сбоев, вызванных блокировкой платежной системы SWIFT в результате санкций. Когда работа системы затруднена, это означает, что даже если продукция есть, оплата за нее становится затруднительной или даже невозможной», — сказал Салл.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС не вводил санкции в отношении экспорта продуктов питания и удобрений.

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с версией российских властей о том, что санкции, а не начало боевых действий, легли в основу кризиса продовольствия. В то же время он признал, что проблемы с платежами за удобрения были, но назвал это сбоем, который не связан с ограничениями против России.

Лавров назвал условия для прохода судов с зерном с Украины
Политика
Контейнеры с зерном на территории морского торгового порта

США, Великобритания, страны ЕС и другие ввели против России санкции. В санкционные пакеты вошли ограничения против российских банков. От международной системы межбанковских платежей отключили ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие» и Сбербанк.

Военные действия на Украине привели к невозможности вывезти зерно морским путем. Киев обвиняет Россию в блокировке портов, а Москва заявляет, что мины в акваториях расставили украинские военные. К решению проблемы подключились ООН, Евросоюз, США, Турция и другие страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером
Статьи

В Киеве запросили международные гарантии для вывоза зерна из Украины
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

По оценке ФАО, в заблокированных портах находятся как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Если оно останется на Украине, число голодающих людей в мире вырастет на 18 млн.

При этом от остановки поставок зерна и удобрений прежде всего пострадают развивающиеся страны. Государства Восточной Африки столкнутся с ростом цен на продовольствие, а также с повышением стоимости удобрений, что поставит под угрозу урожай следующего года, заявляло управление ООН по гуманитарной деятельности.

Теги
Сенегал поставки зерна санкции российские банки Африка
Материалы по теме
Украина оценила объемы падения экспорта зерна
Экономика
Боррель призвал договориться с Россией о вывозе 20 млн т зерна с Украины
Политика
В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter