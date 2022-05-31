Лавров назвал условия для прохода судов с зерном в Средиземное море
Украина должна разминировать прибрежные воды для прохода судов с зерном, тогда Россия обеспечит их движение к пунктам назначения через Средиземное море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Бахрейне.
«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые были заминированы», — заявил министр.
По его словам, если Киев решит эту ситуацию, то в открытом море российский ВМФ обеспечит беспрепятственный проход судов с продовольствием в Средиземное море и далее к пунктам назначения.
«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», — отметил Лавров.
Он также заявил, что западные страны искусственно создали проблемы закрытием своих портов для российских судов, разрушив логические и финансовые цепочки. «Они должны всерьез задуматься, что для них важнее — делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать», — заключил Лавров.
Накануне российский президент Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы обеспечения судоходства в Черном и Азовском морях и «устранение минной угрозы». Российская сторона выразила готовность содействовать беспрепятственному транзиту грузов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступал за международную операцию в Черном море для возобновления экспорта украинской пшеницы. По его словам, односторонних гарантий Москвы для этого недостаточно и ответственность за выполнение соглашения должны также взять третьи страны или ООН. Министр также предложил «дружественным странам», направить в Черное море корабли для разминирования и сопровождения коммерческих грузов из портов.