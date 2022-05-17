В Кремле назвали условие возобновления экспорта удобрений

Ранее генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов. В ООН опасаются голода и дестабилизации обстановки в бедных странах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия не вводила ограничений на поставки удобрений, такие барьеры должны снимать вводившие их страны Запада. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ограничения не Кремль вводил. Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединенными Штатами, европейскими странами и другими», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о предложении генсека ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск зерна из украинских портов.

«Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру. <...> Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», — добавил он.

Говоря о возможности использовать украинские порты для поставок зерна, представитель Кремля сообщил, что они «сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства». «Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», — сказал Песков.

При этом он признал, что тему поставок удобрений президент Владимир Путин и генсек ООН обсуждали на состоявшейся 26 апреля встрече. «Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента Путина и генерального секретаря Гутерриша, и он действительно поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности», — заявил Песков.

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В начале мая Гутерриш заявил, что удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины необходимо вернуть на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности несмотря на боевые действия. 16 мая издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

В ООН опасаются, что рост цен на зерновые и дефицит продовольствия могут дестабилизировать обстановку в бедных странах, зависящих от украинского зерна, и привести к конфликтам. По данным источников Wall Street Journal, Гутерриш в настоящее время ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, а Анкара уже выразила готовность принять участие в разминировании Черного моря и обеспечении морского судоходства.

После начала российской военной операции на Украине цены на пшеницу выросли до рекордных значений. Агентство Bloomberg связывало скачок цен с опасениями, что военные действия на Украине приведут к дефициту этого злака на рынке. По данным агентства, боевые действия перекрыли более четверти мирового экспорта пшеницы.

В апреле Минобороны России приостановило проход иностранных военных кораблей и других судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы. От поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

Евросоюз ограничил импорт российских удобрений 9 апреля. Квота на хлористый калий составит 837,57 тыс. т, на другие удобрения с содержанием калия — 1,57 млн т. Импорт калийных удобрений ограничен ЕС и из Белоруссии.

Вместе с тем США напротив, введя санкции против России, еще 24 февраля исключили из санкционного списка удобрения, медтехнику и лекарства. 24 марте Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило новую генеральную лицензию, отнеся, в частности, удобрения, продукты питания, воду и витамины к категории жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов, на которые не распространяются санкции. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт этих товаров.