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Глава Африканского союза сообщил о словах Путина об украинском зерне

Глава Африканского союза Салл: Путин заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины
Глава Африканского союза Маки Салл призвал западные страны снять с России санкции, мешающие поставкам зерна на международные рынки. Он предупредил о последствиях нехватки зерна для продовольственной безопасности континента
Маки Салл и Владимир Путин
Маки Салл и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом. Об этом Салл написал в Twitter.

Политики встретились в Сочи и обсудили, в том числе, ситуацию с поставками зерновых. Салл призвал западные страны вывести из-под санкций российские зерно и удобрения: по его словам, ограничения лишили африканские государства доступа к этим товарам, что «влечет за собой последствия для продовольственной безопасности» континента.

Глава Афросоюза сказал, что возлагает большие надежды на сотрудничество России и Африки и что многие страны континента не осудили Москву за военную операцию на Украине, несмотря на большое давление. При этом Салл подчеркнул, что даже далекие от конфликта страны испытали на себе его влияние.

Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России
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Фото:David Rogers / Getty Images

Российские власти уже не раз говорили о готовности обеспечить транзит с Украины заблокированного там из-за военных действий зерна, чтобы оно поступило на международные рынки. Постпред России в ООН Василий Небензя накануне повторил, что Москва предоставит проход украинским судам с зерном, если Киев разминирует подходы к портам.

Агентство Anadolu 2 июня сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали план, который позволит вывезти с Украины около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. По данным агентства, представители четырех сторон в ближайшее время проведут встречу, на которой обсудят подробности.

Украина требует от России и других стран гарантий безопасности для судов и портов, задействованных в этом процессе. «Мы также не против вмешательства ООН. Наша главная забота состоит в том, чтобы наша пшеница попала в те страны, которые в ней нуждаются», — подчеркнул глава МИДа Дмитрий Кулеба.

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