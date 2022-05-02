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Шольц пообещал помощь странам, которые столкнутся с голодом

Канцлер Шольц: Германия поможет странам, которые столкнутся с кризисом продовольствия
Канцлер Олаф Шольц
Канцлер Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Германия окажет поддержку государствам, которые столкнутся с проблемами в обеспечении собственного населения продовольствием из-за событий на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления на митинге в Дюссельдорфе, передает Süddeutsche Zeitung.

«Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — рассказал канцлер.

Он добавил, что ситуация ведет к мировому продовольственному кризису, однако Берлин «не оставит эти бедные страны в одиночестве, мы их поддержим».

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Цены на продукты питания в марте выросли на 12,6% до 159,3 пунктов, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передавал «Коммерсантъ». В первую очередь эта динамика стала последствием значительном подорожанием растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновые культуры (на 17,1%.)

Россия и Украина находятся в числе крупнейших поставщиков зерна в мире, говорится в отчете Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. по последним данным ведомства, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Вместе с тем украинские поставщики — одни из основных мировых экспортеров кукурузы, на их долю приходится 14%, у российских — 2%.

По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

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Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия зерно голод Олаф Шольц продовольствие
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