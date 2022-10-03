Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Совет Федерации соберется по поводу документов 4 октября. После подписания президентом в ст. 65 Конституции будут внесены поправки с указанием наименования регионов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Госдума на заседании 3 октября ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Трансляция велась на сайте нижней палаты. Все четыре документа Госдума поддержала единогласно.

Договоры между Россией и этими регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. Накануне президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении этих регионов. Основаниями для принятия являются результаты референдумов, прошедших в этих регионах с 23 по 27 сентября, декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и договоры между ними и Россией.

В законопроектах определяются границы новых регионов. Так, в одном из документов говорится, что пределы территории ДНР как субъекта определяются «границами территории <...>, установленными Конституцией Донецкой Народной Республики на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта». Такая же формулировка указана в отношении ЛНР. Они войдут в состав России как республики.

В отношении границ Херсонской области в законе используется формулировка: «пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта». Об этом также говорится о законопроекте, касающемся Запорожской области, обе они войдут в состав России как области.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров, т.е. с 30 сентября. Со дня принятия этих территорий и до 1 января 2026 года, согласно законопроекту, будет действовать переходный период.

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По итогам референдумов, проведенных в этих регионах, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.