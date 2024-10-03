Эксперты рассказали о сложностях украинской армии в Донбассе

Военный аналитик Паройнен заявил, что российские силы продвигаются в Донбассе небывалыми с 2022 года темпами. Другой эксперт, Ли, говорит о сокращении личного состава ВСУ из-за операции в Курской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска в Донбассе в августе и сентябре продвигаются максимальными темпами, «каких не было с 2022 года», заявил The Washington Post Паси Паройнен из группы Black Bird, которая занимается аналитикой боевых действий на основе видео и фото с мест событий.

Эксперт добавил, что давление со стороны российских сил в основном ощущалось на юге ДНР. По его словам, самое значительное продвижение российской армии произошло с середины августа по середину сентября, что, отмечает WP, совпадает с проведением ВСУ операции в Курской области.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли предположил, что вторжение ВСУ в Курскую область привело к сокращению численности украинских сил, обострив еще больше кадровую проблему. По его мнению, более важной для ВСУ является именно потеря личного состава, а не территорий. «В какой момент это становится неприемлемым или приводит к политическим проблемам для одной из сторон? Я думаю, что это стратегический вопрос», — сказал исследователь.

Украинские военные в комментариях WP отметили «усовершенствованную тактику» российских сил, которая сочетает их преимущества в «мощных атаках». По словам бойцов ВСУ, российские войска атакуют небольшими группами при поддержке артиллерии и беспилотников, что затрудняет возможность отражения атаки, а также улучшили систему связи.

Паройнен был в числе военных экспертов, которые усомнились в успехе операции ВСУ в Курской области после ее начала 6 августа. «С оперативной и стратегической точек зрения это нападение не имеет абсолютно никакого смысла. Это похоже на грубую трату людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах», — сказал он в комментарии NYT.

В Курской области действуют режимы КТО и ЧС федерального значения, из подлежащей эвакуации зоны уехали 133 тыс. человек к 22 августа. Губернатор Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ оказалось 28 населенных пунктов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 курских поселений.

Одной из задач нападения на Курскую область украинский президент Владимир Зеленский называл «создание буферной зоны». В середине сентября он говорил, что эта операция достигла цели и замедлила наступление российских сил в Донбассе. В то же время как президент, так и военное руководство Украины отмечали, что ситуация в регионе для ВСУ сложилась сложная.

В частности, в последнее время обсуждается обстановка в районе важного укрепрайона ВСУ — Угледара. О боях в городе сообщил 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин, спустя несколько дней заход российских войск в город признали украинские власти. 2 сентября оперативное командование ВСУ «Хортица» заявило об отступлении из города украинских сил из-за угрозы окружения.

Президент России Владимир Путин счел действия ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации». Также он отмечал, что, вопреки замыслу Киева, российские войска нарастили темпы продвижения в Донбассе. В последнее время Минобороны регулярно отчитывается о перешедших под контроль российских войск населенных пунктах в ДНР.