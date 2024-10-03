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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты рассказали о сложностях украинской армии в Донбассе

WР: войска России продвигаются в Донбассе максимальными с 2022 года темпами
Сюжет
Военная операция на Украине
Военный аналитик Паройнен заявил, что российские силы продвигаются в Донбассе небывалыми с 2022 года темпами. Другой эксперт, Ли, говорит о сокращении личного состава ВСУ из-за операции в Курской области
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска в Донбассе в августе и сентябре продвигаются максимальными темпами, «каких не было с 2022 года», заявил The Washington Post Паси Паройнен из группы Black Bird, которая занимается аналитикой боевых действий на основе видео и фото с мест событий.

Эксперт добавил, что давление со стороны российских сил в основном ощущалось на юге ДНР. По его словам, самое значительное продвижение российской армии произошло с середины августа по середину сентября, что, отмечает WP, совпадает с проведением ВСУ операции в Курской области.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Роб Ли предположил, что вторжение ВСУ в Курскую область привело к сокращению численности украинских сил, обострив еще больше кадровую проблему. По его мнению, более важной для ВСУ является именно потеря личного состава, а не территорий. «В какой момент это становится неприемлемым или приводит к политическим проблемам для одной из сторон? Я думаю, что это стратегический вопрос», — сказал исследователь.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Украинские военные в комментариях WP отметили «усовершенствованную тактику» российских сил, которая сочетает их преимущества в «мощных атаках». По словам бойцов ВСУ, российские войска атакуют небольшими группами при поддержке артиллерии и беспилотников, что затрудняет возможность отражения атаки, а также улучшили систему связи.

Паройнен был в числе военных экспертов, которые усомнились в успехе операции ВСУ в Курской области после ее начала 6 августа. «С оперативной и стратегической точек зрения это нападение не имеет абсолютно никакого смысла. Это похоже на грубую трату людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах», — сказал он в комментарии NYT.

В Курской области действуют режимы КТО и ЧС федерального значения, из подлежащей эвакуации зоны уехали 133 тыс. человек к 22 августа. Губернатор Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ оказалось 28 населенных пунктов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 курских поселений.

Украинские военные пожаловались на большие потери в Донбассе
Политика
Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Одной из задач нападения на Курскую область украинский президент Владимир Зеленский называл «создание буферной зоны». В середине сентября он говорил, что эта операция достигла цели и замедлила наступление российских сил в Донбассе. В то же время как президент, так и военное руководство Украины отмечали, что ситуация в регионе для ВСУ сложилась сложная.

В частности, в последнее время обсуждается обстановка в районе важного укрепрайона ВСУ — Угледара. О боях в городе сообщил 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин, спустя несколько дней заход российских войск в город признали украинские власти. 2 сентября оперативное командование ВСУ «Хортица» заявило об отступлении из города украинских сил из-за угрозы окружения.

Президент России Владимир Путин счел действия ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации». Также он отмечал, что, вопреки замыслу Киева, российские войска нарастили темпы продвижения в Донбассе. В последнее время Минобороны регулярно отчитывается о перешедших под контроль российских войск населенных пунктах в ДНР.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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