Военные эксперты не увидели смысла в атаке ВСУ на Курскую область
Атака украинских сил на приграничных территориях Курской области не имеет смысла с оперативной и тактической точек зрения, она не сможет сильно повлиять на боевые действия, считают опрошенные The New York Times и Financial Times военные аналитики.
По их мнению, операция украинских сил может быть попыткой отвлечь российские войска от других мест боевых действий, тем самым ослабив там давление. Генерал-майор австралийской армии в отставке, старший научный сотрудник по военным исследования Института Лоуи в Сиднее Мик Райан считает, что также мотив может быть политическим. «Правительство Украины хочет изменить динамику и стратегический подход и руководит такой операцией», — сказал он в комментарии FT.
Офицер запаса американских вооруженных сил в запасе Паси Паройнен из группы Black Bird, которая занимается аналитикой боевых действий на основе видео и фото с мест событий, говорит, что в операции на второй день (7 августа) задействовано большее количество украинских военных, чем в первый.
Однако военные эксперты полагают, что операция может привести к дальнейшему растяжению украинских сил. Они отмечают, что Россия располагает достаточными резервами для участия в боевых действиях в этом районе.
«С оперативной и стратегической точек зрения это нападение не имеет абсолютно никакого смысла. Это похоже на грубую трату людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах», — говорит Паройнен в комментарии NYT.
«Учитывая оборонительное давление в других местах <...> стратегическое обоснование этой операции в настоящее время трудно понять», — сказал Райан.
Бывший американский морпех, старший научный сотрудник евразийской программы Института внешнеполитических исследований США Роб Ли заявляет, что атака на Курскую область «не имела серьезных внутриполитических последствий для [президента России Владимира] Путина». «Маловероятно, что эта операция заставит Россию вывести значительные силы из Украины», — говорит он. В комментарии FT эксперт пояснил: «Ограниченная операция может быть способна достичь ограниченных целей, но более амбициозная операция сопряжена с большими рисками».
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты, еще 200 — ранены.
Минобороны отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области — там власти объявили принудительную эвакуацию из пяти общин.
Власти Курской области сообщали об обстрелах, раненых и погибших. Из приграничных территорий, по словам врио главы региона Алексея Смирнова, выехали уже несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного содержания. В Курской области вечером 7 августа ввели режим ЧС. По данным Минздрава, ранения в результате атаки получил 31 человек, включая шестерых детей. Госпитализированы 19 человек, состояние четверых оценивается как тяжелое, добавили в ведомстве.
Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
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