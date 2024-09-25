Глава ДНР Пушилин сообщил о боевых действиях в Угледаре

Пушилин сообщил о боевых действиях в Угледаре

Фото: Александр Река / ТАСС

В Угледаре идут боевые действия между российской и украинской армиями, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — рассказал глава региона (цитата по «РИА Новости»).

В Кремле назвали происходящее в городе положительной динамикой. «Безусловно, наблюдаем. Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения Министерства обороны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти ДНР сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне Минобороны России заявило, что позиции в Угледаре снова занимают подразделения ВСУ.

24 сентября 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные взяли Угледар в клещи и «фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу» для снабжения ВСУ.

Вечером того же дня председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские силы зашли на окраины Угледара.