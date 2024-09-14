Зеленский заявил о достижении целей вторжения ВСУ в Курскую область

Киев за счет операции в Курской области хотел остановить российские войска под Харьковом и замедлить их продвижение в Донбассе. Минобороны сообщало о продвижении и под Харьковом, и в ДНР, а также о потерях ВСУ в Курской области

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Операция, предпринятая украинскими войсками в Курской области, достигла поставленной цели и замедлила наступление российских войск в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает Reuters.

«Это дало те результаты, на которые мы, честно говоря, рассчитывали», — сказал Зеленский, упомянув положение дел в Харькове и в районе Донецка, «хотя там очень сложно».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы вторглись в регион. Минобороны ежедневно сообщает об отражении атак ВСУ в области, там введены режимы ЧС и контртеррористической операции.

На фоне боев в Курской области Минобороны России неоднократно отчитывалось об улучшении позиций российских войск на харьковском направлении, а также взятии под контроль новых населенных пунктов в Донбассе. В ВСУ признавали, что положение дел для украинских сил в этом районе ухудшается, в том числе из-за ситуации под Курском.

В конце августа Зеленский заявил, что действия ВСУ в Курской области — это часть плана, направленного на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». До этого он называл целью атаки «создание буферной зоны», детально не уточняя, что имеется в виду, а также пополнение обменного фонда.

Президент России Владимир Путин указывал, что целью украинских сил в Курской области было заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Однако у Украины ничего не получилось, подчеркивал он.

Российское наступление в зоне боевых действий, напротив, ускорилось, поскольку Киев перебросил в приграничные районы «достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения», чем ослабил себя, отмечал президент России. По словам Путина, в Курской области ВСУ «несут очень большие потери и в живой силе, и в технике». Они могут привести к тому, что украинская армия утратит боеспособность, чего Россия и добивается, отмечал он.