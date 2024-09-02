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Военная операция на Украине ,  
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Путин сообщил о резком увеличении темпов наступления России в Донбассе

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Российская армия наступает в Донбассе так, как никогда не наступала, заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Туве.

По его словам, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться на метры вперед. «Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами», — отметил президент.

Об этом Путин сказал в контексте причин, побудивших Украину напасть на Курскую область. Он добавил, что в зоне боевых действий на Украине служат около 10 тыс. тувинцев.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои между российской армией и украинской начались 6 августа, под контролем Украины оказалось 28 населенных пунктов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

После начала боев Путин также заявил, что цель Украины — отвлечь российские войска от Донбасса. Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что операция в Курской области должна была отвлечь российские силы от покровского направления в ДНР, однако этого не произошло.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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