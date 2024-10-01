На Украине заявили о боях в центре Угледара

О том, что бои за контроль над Угледаром ведутся в центре города, еще 30 сентября сообщил Владимир Рогов. Украинские власти долгое время не комментировали ситуацию в городе, однако теперь подтвердили бои в черте города

Фото: Wolfgang Schwan / Reuters

Российские войска вошли в Угледар, бои идут в самом городе, сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал глава ОВА. По его данным, в городе остаются 107 гражданских, детей среди них нет.

В эфире телемарафона Филашкин уточнил, что Вооруженные силы России уже находятся в центре Угледара. Ранее официальные украинские власти о боях в Угледаре не сообщали.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Город расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска.

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. О боях в Угледаре 25 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия», — заявил он тогда.

О том, что бои за контроль над Угледаром ведутся в центре города, еще 30 сентября сообщил председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Украинские военные рассказывали The New York Times о «кошмаре» в районе Покровска и Угледара. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня заявил об «очень, очень сложной» ситуации на линии фронта.