Зеленский назвал «очень, очень сложной» ситуацию на линии фронта

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов и успешном продвижении в Донбассе. Зеленский после совещания с командованием назвал ситуацию на линии фронта «очень, очень сложной»

Владимир Зеленский (Фото: Leah Millis / Reuters)

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается «очень, очень сложной», и украинским войскам этой осенью придется сделать все возможное для достижения поставленных целей, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«[Заслушал] доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная. <...> Все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто. Это зависит от каждого в «команде Украины», — сказал он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что сейчас идет активная работа перед встречей в Рамштайне, где западным партнерам будут предоставлены «все детали и аргументы с нашей стороны о том, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы как на фронте, так и в дипломатической работе».

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Украинские военные рассказывали The New York Times о «кошмаре» в районе Покровска и Угледара. Зеленский ранее также говорил о сложной ситуации на покровском направлении.

Летом российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций. В Киеве условия Москвы сочли ультиматумом.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».