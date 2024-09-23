Украинские военные пожаловались на большие потери в Донбассе

Украинские войска несут большие потери на покровском направлении в Донбассе, рассказал один из командиров, оценив последние бои как «очень напряженные». «Потери больше, чем раньше», — сообщил комбриг

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Украинские войска несут большие потери на покровском направлении в Донбассе, рассказал Financial Times командир 68-й егерской бригады ВСУ Юрий, войска которого сражались под Новогродовкой. Минобороны России отчиталось о взятии этого города в Покровском районе в сентябре.

По его словам, последние бои «очень напряженные». «У нас много потерь. <...> Потери больше, чем раньше», — рассказал комбриг.

Об отсутствии пополнений изданию рассказал и заместитель командира 72-й механизированной бригады (издание не приводит его имени). Он указал, что с февраля 2022 года в его подразделении не было ни одной ротации, а войска «истощены». «Нам нужна передышка», — сказал он.

Российское наступление в Донбассе набрало обороты в августе, когда Украина задействовала тысячи своих самых опытных солдат для вторжения в Курскую область в расчете на то, что эта операция заставит Россию перебросить туда силы с Донбасса, однако этого не произошло. Вместо этого российские войска взяли несколько городов, продвинувшись в пределах 8 км от Покровска и в 4 км от Мирнограда — двух транспортных узлов, указывает издание.

Украинский президент Владимир Зеленский заверял, что наступление ВСУ в Курской области снизило нагрузку для украинских сил в Донбассе. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял об увеличении скорости продвижения российских войск.

Некоторые командиры и многие солдаты рассматривают продвижение российских войск как цену за наступление ВСУ в Курской области и как «плохой компромисс». По словам одного из командиров, операция в Курской области «была хорошей идеей». «Но мы расплачиваемся за это [большим количеством нашей собственной земли]», — считает он.

Покровск и Мирноград имеют важное значение для обороны Украины на восточном фронте. Если ВСУ потеряют эти города, это поставит под угрозу другие крупные города — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск — и значительно укрепит стратегическое положение России в регионе, предупредили украинские командиры.

Кроме того, указывает газета, Россия изменила тактику, замедлив продвижение к Покровску и пытаясь обойти украинские позиции с фланга. Российские силы сосредоточили свое внимание также на участках вокруг Угледара и Курахово, которые сталкиваются с интенсивным наступлениям России на юге. По словам командиров, такая тактика расширила поле боя и еще больше усложнила слабую оборону Украины. «Мы видим, как формируется множество котлов», — рассказал командир батареи 21-го батальона Отдельной президентской бригады Михаил Темпер. Это вынуждает украинские силы отступать.

В сентябре Минобороны, в частности, заявляло о взятии по контроль Георгиевки, Долиновки, Калиново, Мемрика, Галицыновки, Водяного, Красногоровки, Григоровки в ДНР.