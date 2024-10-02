В ВСУ сообщили об отступлении из Угледара из-за угрозы окружения города

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и долгое время являлся крупным логистическим хабом ВСУ. О боях в городе еще 25 сентября сообщал Пушилин. Оперкомандование «Хортица» подтвердило отступление ВСУ из Угледара

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отступить из Угледара на фоне непрекращающегося давления со стороны российских войск и фланговых ударов, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление оперативного командования «Хортица».

«В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием дано разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий», — говорится в сообщении.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке ДНР и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск. Прежде там жили около 14 тыс. человек.

О боях в Угледаре сообщил 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин, спустя несколько дней заход российских войск в город признали и украинские власти. До этого украинские военные рассказывали The New York Times о «кошмаре» в районе города. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил об «очень, очень сложной» ситуации на линии фронта.

Источник ТАСС в силовых структурах ранее сегодня сообщил, что в Угледаре почти не осталось украинских военнослужащих, а из-за нежелания выводить войска из города заранее ВСУ понесли в Угледаре огромные потери. В городе остаются разрозненные части ВСУ, рассказал «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, на полную зачистку территории потребуется время, российские войска пока не взяли Угледар под контроль окончательно.

Как пишет Bloomberg, падение Угледара может усилить внешнеполитическое давление на Зеленского. Российские власти неоднократно подчеркивали, что все заявленные цели спецоперации, включая освобождение ДНР, будут выполнены.