В ФРГ назвали условие для санкций против России из-за дела Навального

Это произойдет в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» подтвердят эксперты ОЗХО, заявил глава МИД ФРГ. По его словам, России от санкций не уйти

Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Европейский союз не сможет обойти стороной процедуру введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Об этом в интервью порталу T-online заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор в отношении Москвы не были приняты радикальные меры из-за отравления Навального, глава МИДа сообщил, что Берлин передал материалы по этому делу в ОЗХО для дальнейшего расследования. «Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — заявил он.

Говоря о том, какие конкретно действия будут предприняты, а также о том, будут ли они направлены на Россию в целом или же на отдельных лиц, Маас сказал: «Мы, государства-члены ЕС, решим это вместе. Убежден, что от санкций не уйти. <...> Санкции всегда должны быть адресными и соразмерными. Но такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. Мы согласны с этим в Европе», — отметил министр.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября Навального выписали из медицинского учреждения.