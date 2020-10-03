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Отравление Навального ,  
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В ФРГ назвали условие для санкций против России из-за дела Навального

Это произойдет в том случае, если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» подтвердят эксперты ОЗХО, заявил глава МИД ФРГ. По его словам, России от санкций не уйти
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Европейский союз не сможет обойти стороной процедуру введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». Об этом в интервью порталу T-online заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор в отношении Москвы не были приняты радикальные меры из-за отравления Навального, глава МИДа сообщил, что Берлин передал материалы по этому делу в ОЗХО для дальнейшего расследования. «Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — заявил он.

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Говоря о том, какие конкретно действия будут предприняты, а также о том, будут ли они направлены на Россию в целом или же на отдельных лиц, Маас сказал: «Мы, государства-члены ЕС, решим это вместе. Убежден, что от санкций не уйти. <...> Санкции всегда должны быть адресными и соразмерными. Но такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. Мы согласны с этим в Европе», — отметил министр.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября Навального выписали из медицинского учреждения.

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Правительство Германии в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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14 сентября правительство ФРГ опубликовало новое заявление, в котором говорится, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Германия допустила причастность российских властей к отравлению Навального. В Кремле эти обвинения отвергли и назвали провокацией.

Российская сторона утверждает, что не может начать расследование, пока Москва не получит результаты обследования политика из Германии. В Берлине заявили, что передали все сведения по линии ОЗХО, однако российское постпредство при организации сообщило, что не получило информацию. 23 сентября постоянное представительство России при ОЗХО направило своим немецким коллегам ноту с требованием передать все сведения по делу Навального.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что в Германии на запрос со стороны России отвечать отказались, сославшись на то, что ситуация носит международный характер, и поэтому в Берлине посоветовали обратиться в ОЗХО. «Мы практически сразу же туда обратились. Там нам несколько дней морочили голову, говорили, что они никаких обращений не получали. Руководство Технического секретариата этой организации, в котором на ведущих позициях находятся граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, уверяло нас в том, что они ни при чем», — заявил Лавров.

1 октября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального. Она назвала обстоятельства произошедшего с оппозиционером «весьма неоднозначными». Приезд иностранных специалистов способен их прояснить, отмечала дипломат.

Автор
Михаил Юшков
Германия санкции Россия отравление Алексей Навальный
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