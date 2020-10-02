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Отравление Навального ,  
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Кадыров предложил Навальному считать его заказчиком отравления

До этого оппозиционер заявил, что за его отравлением может стоять президент Владимир Путин. Кадыров заметил, что Навального не стали бы спасать врачи и выпускать из России, если бы хотели убить
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Рамзан Кадыров предложил оппозиционеру Навальному считать, что за организацией его отравления стоит глава Чечни. Об этом глава Чечни написал в Telegram.

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия», — написал глава республики. Он отметил, что в этом случае в его «копилке абсурдов» появилось бы еще одно уникальное обвинение. «Подумай об этом, дарю идею», — обратился Кадыров к Навальному.

1 октября оппозиционер в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. «Других версий преступления у меня нет», — сказал Навальный.

Отравление Навального. Что важно знать
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Алексей Навальный

Комментируя это утверждение, Кадыров заметил, что в пользу своего мнения политик не привел никаких доказательств. Глава Чечни заявил, что именно благодаря Путину в стране толерантно относятся к оппозиции.

«Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше», — пояснил Кадыров. Он призвал Навального «быть человеком, который любит свою Родину, а не поливает ее грязью».

Глава Чечни заметил, что если бы российского политика хотели убить, то ни один врач не стал бы спасать его жизнь и тем более выпускать в Германию. Кадыров назвал Навального «игрушкой в руках тех, кто хочет развала России».

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Омская БСМП №1, где в токсикореанимации находился Алексей Навальный

В Кремле обвинения Навального назвали «риторикой, граничащей с оскорблениями». Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова оппозиционера заявил, что «Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москвы. После экстренной посадки самолета в Омске политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Через два дня его перевезли в немецкую клинику «Шарите». 2 сентября власти Германии заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок» и связали инцидент с российским государством. В Москве обвинения в отравлении Навального отрицают и требуют от ФРГ результатов анализов.

Автор
Михаил Котляр
Рамзан Кадыров Алексей Навальный отравление
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