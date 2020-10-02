Кадыров предложил Навальному считать его заказчиком отравления

До этого оппозиционер заявил, что за его отравлением может стоять президент Владимир Путин. Кадыров заметил, что Навального не стали бы спасать врачи и выпускать из России, если бы хотели убить

Рамзан Кадыров (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Рамзан Кадыров предложил оппозиционеру Навальному считать, что за организацией его отравления стоит глава Чечни. Об этом глава Чечни написал в Telegram.

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия», — написал глава республики. Он отметил, что в этом случае в его «копилке абсурдов» появилось бы еще одно уникальное обвинение. «Подумай об этом, дарю идею», — обратился Кадыров к Навальному.

1 октября оппозиционер в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. «Других версий преступления у меня нет», — сказал Навальный.

Комментируя это утверждение, Кадыров заметил, что в пользу своего мнения политик не привел никаких доказательств. Глава Чечни заявил, что именно благодаря Путину в стране толерантно относятся к оппозиции.