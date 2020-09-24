Россия потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило своим немецким коллегам ноту с требованием передать все сведения по делу Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба постпредства.
«23 сентября постпредством России направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по делу Навального, в частности — результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина», — говорится в сообщении.
В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия ФРГ должна передать данные в течение десяти дней. Россия также обратилась к Германии, Франции и Швеции с просьбой соблюдать свои обязательства по оказанию правовой помощи.
23 сентября французская газета Figaro сообщила, что анализы Навального проверяли в том числе в аккредитованной ОЗХО лаборатории Буше во Франции. Изучение проб проходило под контролем Главного управления вооружений Минобороны страны.