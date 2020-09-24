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Отравление Навального ,  
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Россия потребовала от ФРГ передать данные по Навальному в течение 10 дней

Соответствующую ноту российское постпредство при ОЗХО направило немецким коллегам. Генпрокуратура России с конца августа пытается добиться от Германии информации о результатах обследования Навального
Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где находится оппозиционер Алексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, где находится оппозиционер Алексей Навальный (Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance)

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило своим немецким коллегам ноту с требованием передать все сведения по делу Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба постпредства.

«23 сентября постпредством России направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по делу Навального, в частности — результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина», — говорится в сообщении.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия ФРГ должна передать данные в течение десяти дней. Россия также обратилась к Германии, Франции и Швеции с просьбой соблюдать свои обязательства по оказанию правовой помощи.

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23 сентября французская газета Figaro сообщила, что анализы Навального проверяли в том числе в аккредитованной ОЗХО лаборатории Буше во Франции. Изучение проб проходило под контролем Главного управления вооружений Минобороны страны.

«Мы провели анализы, которые подтвердили использование нейротоксина», — цитирует издание пресс-службу Минобороны Франции.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту летевшего из Томска в Москву самолета. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкое правительство заявило, что лабораторные анализы показали наличие следов отравляющего вещества из группы «Новичок» в организме политика.

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В ФРГ допустили причастность к отравлению Навального российского государства. В Кремле эти обвинения отвергают и считают провокацией. Пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава СВР Сергей Нарышкин заявляли, что перед отлетом из Омска местные врачи сделали тщательный комплексный анализ, результаты которого не показали следов каких-либо ядов в организме оппозиционера. Российские медики утверждают, что госпитализация Навального была вызвана «нарушением обмена веществ».

Германия, а затем и Франция потребовали от Москвы объяснений по поводу ситуации с Навальным. Российские дипломаты сообщили, что не могут начать расследование, пока Москва не получит результаты обследования политика из Германии. Первый запрос Генпрокуратура отправила в Берлин еще в августе, затем повторила его в сентябре. В ФРГ заявили, что передали все сведения по линии ОЗХО, однако российское постпредство при организации заявило, что не получило информации.

Позже соратница Навального Мария Певчих рассказала, что следы «Новичка» были обнаружены на бутылке из-под воды, которую она забрала из гостиничного номера политика в Томске и вместе с другими уликами вывезла в Германию. В Кремле после этого сообщили, что из-за вывоза улик из страны российские правоохранительные органы столкнулись с проблемами при проведении доследственной проверки.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Навальный Россия Германия ОЗХО
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