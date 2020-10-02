Песков на планы Навального по иску порекомендовал перечитать свои слова

Так он отреагировал на намерение оппозиционера подать в суд на пресс-секретаря президента за его слова о том, что Навальный сотрудничает с зарубежными спецслужбами, в частности, с ЦРУ

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать намерения оппозиционного политика Алексея Навального подать на него в суд.

«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», — сказал он журналистам в ответ на соответствующую просьбу (цитата по ТАСС).

Навальный решил подать на Пескова в суд после того, как тот заявил о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. Пресс-секретарь прокомментировал утверждение спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что отравление Навального «срежиссировали» западные спецслужбы, и заявил, что такие данные действительно есть. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — сказал он накануне.

Оппозиционный политик назвал эти слова нелепыми обвинениями, потребовал предъявить доказательства этих утверждений и показать их в прайм-тайм по телевидению.