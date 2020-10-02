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Песков на планы Навального по иску порекомендовал перечитать свои слова

Так он отреагировал на намерение оппозиционера подать в суд на пресс-секретаря президента за его слова о том, что Навальный сотрудничает с зарубежными спецслужбами, в частности, с ЦРУ
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать намерения оппозиционного политика Алексея Навального подать на него в суд.

«Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера», — сказал он журналистам в ответ на соответствующую просьбу (цитата по ТАСС).

Навальный решил подать в суд на Пескова
Политика
Алексей Навальный

Навальный решил подать на Пескова в суд после того, как тот заявил о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. Пресс-секретарь прокомментировал утверждение спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что отравление Навального «срежиссировали» западные спецслужбы, и заявил, что такие данные действительно есть. «Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — сказал он накануне.

Оппозиционный политик назвал эти слова нелепыми обвинениями, потребовал предъявить доказательства этих утверждений и показать их в прайм-тайм по телевидению.

Песков, в свою очередь, счел заявление Навального в интервью Der Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин, «риторикой, граничащей с оскорблениями». Володин назвал оппозиционера непорядочным человеком, «бесстыдником и подлецом», которого пытались спасти все, от пилотов и врачей до самого президента.

Песков заявил о работе ЦРУ с Навальным
Политика
Дмитрий Песков

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20 августа летевший из Томска в Москву самолет с Навальным на борту совершил экстренную посадку в Омске после того, как оппозиционеру стало плохо. Политика госпитализировали, в больнице он впал в кому. Позднее его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В Германии военные медики нашли в его анализах следы яда группы «Новичок». Выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Российские медики, которые лечили Навального в России, заявили, что не нашли в его анализах отравляющего вещества. Москва настаивает на передаче ей этих данных, а также заключений немецких врачей. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстоятельства произошедшего с Навальным «весьма неоднозначными» и сообщила, что Москва пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия для изучения ситуации.

23 сентября Навального выписали из «Шарите». В клинике сообщили, что считают возможным его полное выздоровление. В интервью Spiegel политик сообщил, что собирается вернуться из Германии в Россию.

Автор
Наталия Анисимова
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