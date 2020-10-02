Омские врачи ответили на обвинение Навального

Омская БСМП №1, где в токсикореанимации находился Алексей Навальный (Фото: Евгений Софийчук / AP)

Медицинское сообщество Омска опубликовало открытое письмо, в котором выразило несогласие со словами политика Алексея Навального по поводу «неоказания ему адекватной медицинской помощи». Текст заявления опубликован на сайте Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

«Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь», — сказано в письме.

В сообщение отмечается, что «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив».

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